Völlig unerwartet ist Hämatom-Bassist West nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Eine traurige wie schockierende Nachricht wurde von Hämatom auf den Sozialen Medien bekanntgegeben. Der Bassist der deutschen Modern-Metaller litt offensichtlich an einer schweren Krankheit und hat am 15.08.2023 den Kampf verloren. Lest hier das Statement von der Band: "Gestern hat nach kurzer schwerer Krankheit unser WEST seine Augen für immer geschlossen. Es gibt keine Worte, die unsere Trauer und Fassungslosigkeit ausdrücken können. Wir teilten seit über 30 Jahren Bühne, Leidenschaft und Träume und wissen gerade einfach nicht, wie wir seinen Verlust jemals verkraften sollen. WEST war einer der schrägsten und gleichzeitig liebsten Menschen auf dieser Welt. Er hat die Musik…