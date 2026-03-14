Liebe Metalheads,

genau 40 Jahre ist es her: Im März 1986 erschien mit MASTER OF PUPPETS ein Album, das die weitere Karriere von Metallica definieren sollte sowie Thrash Metal aus dem Underground und Metal als Ganzes in neue Höhen hob. Tüchtigkeit, Talent, Tragik: Dieser Meilenstein brachte alles zusammen und setzte die Bay Area als Fixpunkt auf die Landkarte der Metal-Welt. Die Szene in San Francisco zeichnete sich seit jeher durch eigenen Sound und einzigartige Attitüde aus – Exodus gehören (1979 von den Highschool-Kids Kirk Hammett, Tim Agnello und Tom Hunting gegründet) nicht nur zu den Pionieren, sondern auch den Bands, die den damaligen Geist bis heute am ungeschliffensten weitertragen.

Trotz viel Hin und Her auch und ausgerechnet an vorderster Front (zuletzt kehrte Rob Dukes erneut als Nachfolger von „Zetro“ Souza zurück ans Mikrofon) sind die Metallica-Wegbegleiter eine feste Bank – ihr neues Album GOLIATH gerät zur regelrechten Machtdemonstration. Im Rahmen unserer Titelgeschichte spricht Exodus-Schlagzeuger und -Urmitglied Tom Hunting über die Besonderheiten der San Francisco-Szene, während Gitarrist Gary Holt die Hintergründe von GOLIATH aufdeckt (und einen selbstbewussten Metallica-Vergleich zieht). Neben Bay Area-Albumtipps kommen wir nicht ohne eine Huldigung von MASTER OF PUPPETS aus – nicht umsonst hatte unsere fast hundertköpfige Jury das Werk 2024 zum besten Metal-Album aller Zeiten gekürt (siehe METAL HAMMER-Ausgabe Nummer 500)!

Irre Welt

Ein großes Erbe tragen auch Black Label Society sowie Lamb Of God mit sich: Beide sind Koryphäen ihres Genres und sorgen diesen Monat – mit jeweils ganz anderen Metal-musikalischen Mitteln – für herausstechende Höhepunkte. Randy Blythe, Mark Morton und Co. klingen auf dem zehnten Lamb Of God-Album INTO OBLIVION energetischer und dynamischer denn je! Zakk Wylde und seine Truppe stellen mit ENGINES OF DEMOLITION unser Album des Monats: wuchtig, heftig, aber auch gefühlig (nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Tods von Ozzy Osbourne) begeistert ihr einmalig groovender Heavy Metal. Stark: Exklusiv mit METAL HAMMER ging Zakk Wylde Schallplatten shoppen. Das und mehr findet ihr im Heft – und als Videofeature auf metal-hammer.de.

All den kernigen Männern mussten wir geballte Frauen-Power gegenüberstellen! Amaranthe und Epica befinden sich auf gemeinsamer Tournee; deren Sängerinnen Elize Ryd und Simone Simons ist es gelungen, sich in einem noch immer männlich dominierten Umfeld zu etablieren, ohne sich dafür zu verstellen. In unserer Schlagabtausch-Rubrik tauschen sie sich über gesammelte Erfahrungen, gemeinsame Ansichten über Welt und Musik sowie Entwicklungen der Metal-Szene aus. In weiteren exklusiven Specials stellen wir euch die umtriebige Bühnenkostüm-Designerin Kim Dylla vor, tauchen in die irre Welt schillernder Sound-Effekte ein, folgen dem Auf und Ab der Karriere von Rainbow und begeistern uns für die Kooperation der Historienmetaller Sabaton mit dem Action-Strategie-Game ‘World Of Warships’, abgerundet durch weitere Videospielauftritte angesehener Metal-Helden – von Lemmy Kilmisters Pixeldebüt 1992 bis zu Metallica, um den Kreis zur Titelgeschichte zu schließen.

PS: Aktuelle und zurückliegende Hefte und die besten Abo-Angebote findet ihr unter www.metal-hammer.de/abo.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.