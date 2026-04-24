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METAL HAMMER Podcast Folge 132 mit Rock in Rautheim

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Foto: Rock in Rautheim. All rights reserved.
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Sharon Osbourne, Heavysaurus und Live Nation sorgen für Aufreger! Interview zum Rock in Rautheim. Album der Woche von At The Gates. Phil Campbells Söhne machen weiter u.a.
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Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Kreator und METAL HAMMER PARADISE.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das Metal-Festival Rock in Rautheim der Lebenshilfe Braunschweig findet am 8. und 9. Mai 2026 statt. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Veranstalter Marco Spiller über das einzigartige Konzept des Inklusions-Festivals mit Orden Ogan, Feuerschwanz und vielen mehr.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 1.5.2026. Dann im Interview: Alex Scholpp über die neuen Episoden der Tutorialreihe METAL HAMMER Guitar Camp, Tarja, Sinner, AL9x1 und Tieflader! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

At The Gates Katrin Riedl Marco Spiller METAL HAMMER Podcast Podcast Rock in Rautheim Sebastian Kessler
METAL HAMMER Podcast Folge 131 mit Wacken: One World. One Stage.
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Mit Verlosung! Interview zu Wackens „One World. One Stage.“-Event. Metal wird inklusiver. Mat Sinner kämpft sich wieder nach oben. Album der Woche von Victorius u.a.
Live To Win – die Verlosung Gewinnt mit etwas Glück eine super seltene Vinyltestpressung des neuen Albums REFLECTIONS von From Ashes To New! Back In Black – das Metal-Update Ungehindert dabei: Inklusion auf Metal-Festivals Mat Sinner pausiert verletzt bei Primal Fear Suffocation zoffen sich mit ihrem Ex-Schlagzeuger Rock & Roll Hall Of Fame mit Iron Maiden, aber ohne Iron Maiden Ein- und Ausstiege bei The Gems und Igorrr  Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Kreator vs. Machine Head, Harakiri For The Sky, Disillusion vs. The Dunwich Orchestra (The Colour Out Of Space), Walpurgisnacht.  Steel Meets Steel…
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