Back In Black – das Metal-Update

Satanismusvorwurf gegen Heavysaurus

Sharon Osbourne auf rechtsextremer Demo?

Phil Campbells Bastard Sons machen ohne verstorbenen Vater weiter

Live Nation: monopolistische Tyrannen?

Gesundheitsprobleme bei Scorpions

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Kreator und METAL HAMMER PARADISE.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

At The Gates THE GHOST OF A FUTURE DEAD

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das Metal-Festival Rock in Rautheim der Lebenshilfe Braunschweig findet am 8. und 9. Mai 2026 statt. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Veranstalter Marco Spiller über das einzigartige Konzept des Inklusions-Festivals mit Orden Ogan, Feuerschwanz und vielen mehr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Simplecast Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 1.5.2026. Dann im Interview: Alex Scholpp über die neuen Episoden der Tutorialreihe METAL HAMMER Guitar Camp, Tarja, Sinner, AL9x1 und Tieflader! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

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