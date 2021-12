Mat Sinner verbrachte 8 Monate in 8 Krankenhäusern

Um die Gesundheit von Matthias Lasch aka Mat Sinner scheint es leider nicht allzu gut bestellt zu sein. Primal Fear, bei denen Sinner als Bassist fungiert, hatten vor ein paar Monaten ihre aktuelle Tournee „wegen einer ernsthaften gesundheitlichen Angelegenheit“ abgesagt. Damals hieß es, es sei nicht vorherzusehen, wann die Band wieder in der Lage ist, das zu machen, was sie am meisten liebt: Konzerte zu spielen.

Ein Licht der Hoffnung

Nun hat sich der gebürtige Stuttgarter selbst mit einem Update in den sozialen Medien zu Wort gemeldet (siehe unten). So schreibt Mat Sinner: „Der aktuelle Status meiner Odyssee: Nach acht Monaten in acht verschiedenen Krankenhäusern ist das Ziel: zuhause sein am 12. Februar 2022. Zündet an Weihnachten eine Kerze für mich an. Wir haben so viele Dinge zu tun.“ Das klingt alles nicht so richtig rosig. Nichtsdestotrotz wünscht auch METAL HAMMER dem umtriebigen Musiker eine gute und schneller Besserung!

Neben Primal Fear ist Mat Sinner in einigen anderen Bands und Projekten aktiv. So hat er mit Sinner seine eigene Heavy Metal-Formation. Darüber hinaus spielt er zusammen mit Alex Beyrodt in Voodoo Circle. Obendrein fungiert der blonde Lockenkopf als musikalischer Direktor der aufwendig inszenierten Hallentournee „Rock Meets Classic“. Mat gründete Primal Fear 1997 als Band für Sänger Ralf Scheepers, der damals bei Gamma Ray ausgestiegen ist.

