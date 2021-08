Primal Fear machen Pause wegen „ernsthafter Krankheit“

Die Power-Metaller Primal Fear sehen sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Der Grund dafür ist eine „ernsthafte Krankheit“. Deswegen müssen die Musiker sämtliche für 2021 und 2022 anberaumten Liveshows absagen. Welches Band-Mitglied um seine Genesung gegen welche Krankheit kämpfen muss, hat die Gruppe jedoch nicht verraten. Allerdings stellt die Kapelle um Frontmann Ralf Scheepers klar, dass sie noch nicht abschätzen kann, wann überhaupt wieder Konzerte möglich sind.

Zur Unzeit

Das offizielle Statement der sechsköpfigen Formation liest sich wie folgt: „Liebe Fans und Freunde von Primal Fear. Wir bedauern zutiefst, euch darüber zu informieren, dass die Band wegen einer ernsthaften Krankheitsangelegenheit alle für 2021 und 2022 gebuchten Konzerte absagen muss. Im Augenblick sind wir nicht in der Lage, vorherzusehen, wann die Band damit weitermachen kann, was sie am meisten liebt: Konzerte zu spielen. Bitte bleibt mit uns in Verbindung, und wir werden euch informieren, sobald wir Neuigkeiten haben. Bleibt gesund!“

METAL HAMMER wünscht dem kranken Primal Fear-Mitglied nur das Beste und eine möglichst schnelle sowie vollständige Genesung! Diese jüngste Entwicklung wird die Band schwer treffen. Denn bereits die erste angesetzte Tournee zum aktuellen Album METAL COMMANDO (2020) musste wegen der Coronapandemie verschoben werden. So stand nun eigentlich ab Mitte September eine Konzertreise durch Europa sowie ein Aufritt beim METAL HAMMER PARADISE an. Im Januar und Februar 2022 hatten die Herren Scheepers, Sinner, Beyrodt, Karlsson, Naumann und Ehré ebenfalls zahlreiche Shows anstehen. Drücken wir ihnen alle die Daumen, dass Primal Fear alle Gigs nachholen können.

