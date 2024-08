Primal Fear: Angus McSix-Gitarristin Thalìa Bellezecca steigt ein

Magnus Karlsson nun dauerhaftes Mitglied

Die Nachricht, dass sich Primal Fear urplötzlich von vier Mitgliedern trennt, war natürlich ein großer Schock für die Fans. Was ist intern vorgefallen, dass gleich vier Mitglieder gehen? Wer wird künftig an der Seite von Ralf Scheepers und Mat Sinner spielen? Zumindest auf Frage eins gab es bisher eine Art Entwarnung. Der Grund sei eine „Band-interne Entscheidung“ gewesen, und es hätte keine größeren Probleme zwischen den Mitgliedern gegeben. „Wir möchten klarstellen, dass es trotz der Meinungsverschiedenheiten keinen Streit oder gar böses Blut gegeben hat“, sagten die ehemaligen Mitglieder in einem Statement.

Kurz darauf konnten die Power-Metaller auch schon mit Neuigkeiten zu den offenen Stellen aufwarten: Magnus Karlsson, der vorher hauptsächlich an Studioaufnahmen der Band beteiligt war, wird von nun als vollwertiger und dauerhafter Gitarrist bei Primal Fear mit von der Partie sein. Auch bei Konzerten. Im gleichen Zug versprach die Band, dass sie bald weitere „überraschende Neuigkeiten“ enthüllen werden. Dieser Moment ist inzwischen gekommen.

Thalìa Bellezecca spielt nun bei Primal Fear

Denn nun wurde auch die zweite offene Position an der Gitarre besetzt. Ab sofort wird Thalìa Bellezecca, die bisher bei Angus McSix am Start war, in der Band spielen. „Ich bin begeistert und aufgeregt, mit diesen Giganten der Heavy- und Power Metal-Szene zu spielen“, so die junge Italienerin. „Es ist mir eine große Ehre, die Bühne mit diesen großartigen Musikern zu teilen und eine neue Reise mit dieser unglaublichen und historischen Band zu beginnen! Ich kann es kaum erwarten, mit euch allen zusammenzuarbeiten!“

Auch Chef Scheepers äußerte sich via Band-Instagram zu Thalìas Einstieg: „Nach meiner letzten Show in Italien habe ich Thalìa persönlich kennengelernt und festgestellt, was für ein wunderbarer Mensch sie ist. Jeder, der mich kennt, weiß, dass persönlicher Kontakt und Sympathie für mich sehr wichtig sind. Also habe ich mich über ihre musikalischen Projekte und Fähigkeiten informiert und war überwältigt von ihrem unglaublichen Talent! Ich kann es kaum erwarten, mit ihr im Studio zu arbeiten und natürlich bald auch live!“

Damit wären eigentlich nur noch die Stellen von Schlagzeuger Michael Ehré und Alex Jansen, der in den vergangenen zwei Jahren Unterstützung am Bass lieferte, offen. Aber so, wie es aktuell läuft, wird es sicher nicht lange dauern, bis es auch diesbezüglich Neuigkeiten gibt.

