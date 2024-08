Primal Fear: Magnus Karlsson ab sofort fest im Line-up

Nachdem Butcher Babies ihre Europatournee vergangenen Herbst schon ohne sie bestreiten mussten, verabschiedet sich Carla Harvey jetzt endgültig.

2010 gründete sie mit Heidi Shepherd die Butcher Babies, jetzt will Carla Harvey offenbar eigene Wege gehen. Dies teilten die Band und auch Harvey selbst vor wenigen Tagen via Instagram mit. Dankbar „Wie ihr vielleicht schon erraten habt, ist es bestätigt, dass sich die Wege von Carla Harvey und Butcher Babies offiziell getrennt haben“, erklären Butcher Babies in einem offiziellen Statement. „Carla war ein wesentlicher Bestandteil unserer Reise und sie brachte ihr einzigartiges Talent, ihre Leidenschaft und ihre Energie in die Band ein. Wir sind dankbar für die unglaublichen Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben, und den Einfluss, den sie…