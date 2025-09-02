Das komplette Interview mit Primal Fear findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Gibt es auf DOMINATION Elemente, die selbst eingefleischte Primal Fear-Fans überraschen könnten?

Mat Sinner: Auf jeden Fall. ‘Hallucinations’ ist beispielsweise ein Instrumentalstück – das gab’s in dieser Form bei uns noch nie. Und ‘A Tune I Won’t Forget’ ist ein ruhiger, sehr atmosphärischer Abschluss. Wir wollten bewusst neue Wege gehen. Dass wir aus 25 Songs auswählen konnten, war ein echter Luxus.

MH: Im August letzten Jahres haben Alex Beyrodt, Tom Naumann, Michael Ehré und Tourneebassist Alex Jansen ihren Austritt verkündet – wann wurdet ihr von dieser Entscheidung in Kenntnis gesetzt?

Ralf Scheepers: Das Ganze war ein schleichender Prozess. Es gab Spannungen, insbesondere zwischen Mat und einem Band-Mitglied. Die Fronten haben sich irgendwann dermaßen verhärtet, dass ein gemeinsamer Weg nicht mehr möglich war. Dem Betreffenden wurde von Primal Fear-Seite gekündigt. Andere Musiker sind dann aus Solidarität ebenfalls ausgestiegen.

„Hier wird niemandem hinterhergejammert.“

MH: Anscheinend war das Alex Beyrodt. Kam das für euch überraschend, oder hatte sich das angebahnt?

Mat: Ich war damals schwer krank und teilweise gelähmt. In dieser schwierigen Phase sind Dinge passiert, die ich nie erwartet hätte. Ich habe für mich beschlossen, meine Zeit nicht mehr mit Menschen zu verbringen, die mir negativ gegenüberstehen. Ich habe Alex bei Primal Fear reingebracht, ich habe ihn bei Rock Meets Classic reingebracht und bei Voodoo Circle geholfen. Ich hätte mir vorstellen können, mit Tom Naumann noch ewig Musik machen zu können. Wir kennen uns ewig. Dass er dann ausstieg, ist seine Entscheidung gewesen.

Mat: Das weiß ich nicht, das musst du ihn fragen. Ich bin mit ihm aufgewachsen, Tom war lange in dieser Band, uns verbindet eine lange Vergangenheit. Aber hier wird niemandem hinterhergejammert, wir sind super zufrieden mit dem Line-up, das wir gerade haben.

Die neuen Primal Fear-Mitglieder stellen sich persönlich vor

So ticken die neuen Mitglieder Thalìa Bellazecca und André Hilgers sowie Ur-Sänger Ralf Scheepers! Primal Fear im Video-Interview:

