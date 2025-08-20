Toggle menu

Die METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025: Helloween, Ozzy Osbourne, Wacken Open Air u.a.

MH0925_Helloween_TitelQuer
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
In der Septemberausgabe durchleuchten wir ausführlich das neue Helloween-Album. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Wacken Open Air und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 09/2025 ab dem 22.08.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Helloween

Dass sich Helloween zusammengerauft haben und zu siebt zu neuen Höhenflügen ansetzen, ist seit HELLOWEEN (2021) wohlbekannt. Wie genau die interne Dynamik funktioniert, welche Themen die Hamburger Kürbisse verhandeln, mit welchen Mitteln sie ihre Musik gestalten und wie sie in diesem Zeitalter relevant bleiben, erfuhr Katrin Riedl im Gespräch mit allen sieben Band-Mitgliedern.

Ozzy Osbourne

Am 22. Juli verstarb Ozzy Osbourne. Unser ehemaliger Chefredakteur Thorsten Zahn erinnert an die Legende.

Knorkator

Neue Platte und Band-Jubiläum? Ein guter Anlass für Raphael Siems, Knorkator exklusiv zu Hause zu besuchen.

Kreator

Die deutschen Thrash-Helden blicken in Film- wie Buchform zurück. Lothar Gerber befragt Mille Petrozza.

Wacken Open Air

Was unsere Abordnung beim diesjährigen Festival-Höhepunkt erlebte, entnehmt ihr unserem großen Bericht.

Live

Iron Maiden, Queens Of The Stone Age

Sonderbeilage

Nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 gibt es eine exklusive Helloween-Vinyl-7″. Die brandneue Single ‘This Is Tokyo’ gibt es einzig und allein hier in physischer Form, den Klassiker ‘Future World’ in einer aktuellen Live-Version auf der B-Seite erstmals auf 7“.

Ihr bekommt METAL HAMMER 09/2025 ab dem 22.08.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!


Themen

09/2025 helloween Knorkator kreator neue Ausgabe Ozzy Osbourne September 2025 Septemberausgabe Wacken Open Air
