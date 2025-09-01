Umbruch bei Primal Fear: Auf dem neuen Album DOMINATION (erscheint am 5.9.2025) sind erstmals zwei neue Mitglieder zu hören! Auf der Bühne haben sich die deutschen Power Metal-Heroen schon mit Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers gezeigt.

Wir haben auf dem Rockharz Open Air die Chance ergriffen, und die beiden neuen Band-Mitglieder zur persönlichen Vorstellungsrunde gebeten – unterstützt von Sänger Ralf Scheepers verraten Thalìa Bellazecca und André Hilgers ihre Lieblingsfilme, liebsten Primal Fear-Songs und persönlichen Urängste …!

Die neuen Primal Fear stellen sich persönlich vor

So ticken die neuen Mitglieder Thalìa Bellazecca und André Hilgers sowie Ur-Sänger Ralf Scheepers! Primal Fear im Video-Interview:

Primal Fear live 2025 – Termine der Konzerte

Im September 2025 kommen die neu formierten Primal Fear auf große „Domination“-Tournee durch Deutschland. Präsentiert von METAL HAMMER! Hier könnt ihr die Heavy Metal-Band live sehen:

05.09. Hamburg, Markthalle

06.09. Leipzig, Anker

07.09. Bochum, Zeche

09.09. Aschaffenburg, Colos-Saal

10.09. München, Backstage

12.09. Memmingen, Kaminwerk

13.09. Mannheim, Capitol

14.09. Regensburg, Airport Obertraubling

16.09. CH-Pratteln, Z7

18.09. Berlin, Hole44

19.09. Naila, Frankenhalle

20.09. Stuttgart, Im Wizemann

