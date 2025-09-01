Toggle menu

Urängste und Lieblingsfilme: Das sind die neuen bei Primal Fear!

Primal Fear im Video-Interview
Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers von Primal Fear stellen sich im Video-Interview vor
Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers von Primal Fear stellen sich im Video-Interview vor.
Umbruch bei Primal Fear: Auf dem neuen Album DOMINATION (erscheint am 5.9.2025) sind erstmals zwei neue Mitglieder zu hören! Auf der Bühne haben sich die deutschen Power Metal-Heroen schon mit Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers gezeigt.

Wir haben auf dem Rockharz Open Air die Chance ergriffen, und die beiden neuen Band-Mitglieder zur persönlichen Vorstellungsrunde gebeten – unterstützt von Sänger Ralf Scheepers verraten Thalìa Bellazecca und André Hilgers ihre Lieblingsfilme, liebsten Primal Fear-Songs und persönlichen Urängste …!

Alles zum neuen Album DOMINATION erfahrt ihr im ausführlichen Interview in der aktuellen September-Ausgabe des METAL HAMMER – jetzt im Handel und portofrei zu bestellen unter www.metal-hammer.de/shop!

Die neuen Primal Fear stellen sich persönlich vor

So ticken die neuen Mitglieder Thalìa Bellazecca und André Hilgers sowie Ur-Sänger Ralf Scheepers! Primal Fear im Video-Interview:

Primal Fear live 2025 – Termine der Konzerte

Im September 2025 kommen die neu formierten Primal Fear auf große „Domination“-Tournee durch Deutschland. Präsentiert von METAL HAMMER! Hier könnt ihr die Heavy Metal-Band live sehen:

  • 05.09. Hamburg, Markthalle
  • 06.09. Leipzig, Anker
  • 07.09. Bochum, Zeche
  • 09.09. Aschaffenburg, Colos-Saal
  • 10.09. München, Backstage
  • 12.09. Memmingen, Kaminwerk
  • 13.09. Mannheim, Capitol
  • 14.09. Regensburg, Airport Obertraubling
  • 16.09. CH-Pratteln, Z7
  • 18.09. Berlin, Hole44
  • 19.09. Naila, Frankenhalle
  • 20.09. Stuttgart, Im Wizemann

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.


