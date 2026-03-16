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So überraschte Jennifer Haben Miley Cyrus

Beyond The Black @ Summer Breeze 2023, 18.8.2023
Beyond The Black @ Summer Breeze 2023, 18.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Jennifer Haben nutzte ihr Gesangstalent schon im zarten Alter von 13 Jahren, um auf dem Disney Channel für Miley Cyrus zu singen.
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Obwohl Jennifer Haben nun schon seit geraumer Zeit die Stimme der Symphonic-Metaller Beyond The Black ist, liegen ihre Wurzeln in ganz anderen Gefilden. In einem Instagram-Post erinnert sich Haben an die Zeit, als sie einen Gesangswettbewerb von Super RTL und Disney Channel gewann. Daraufhin durfte sie vor Miley Cyrus persönlich singen.

Erste Erfahrungen

In ihrem Post teilt sie ein Foto des Auftritts und schreibt: „Das hier ist eine 13-jährige Jennifer, die Miley Cyrus mit einer deutschen Version ihres Titellieds (‘Das Beste für Dich’ – Anm.d.Red.) von Hannah Montana überraschte. Diese Show hat mir meine erste Erfahrung damit beschert, Musikvideos aufzunehmen, ein Lied zu veröffentlichen und mit professionellen Stylisten zu arbeiten.

Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich die erste CD mit meinem Gesicht darauf in einem Laden in meiner Heimatstadt gesehen habe“, meint die Sängerin. Der Auftritt ebnete Haben den Weg für weitere Aufnahmen und Auftritte. Sie schreibt: „Kurz darauf folgte ein Disney Channel-Sommer-Song (‘Mehr Sommer für alle’ – Anm.d.Red.) – und mein zweites Musikvideo überhaupt.“

Kindliche Unbeschwertheit

Sie weiß ihre Chancen zu schätzen: „Ich könnte nicht dankbarer für diese Möglichkeiten sein, Und besonders dafür, dass die kleine, schüchterne Jennifer diese Dinge einfach gemacht hat, ohne sich zu viele Gedanken darüber zu machen. Manchmal wünschte ich, ich hätte noch diese Unbeschwertheit. Muss sich sonst noch jemand Hannah Montana als heimliches Vergnügen eingestehen?“

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Schon als Kind trat sie immer wieder als Sängerin in TV-Sendungen bei Wettbewerben auf. Darunter TV Total und der ‘Beste Stimme’ KiKa-Wettbewerb 2007. Daraufhin wurde sie gemeinsam mit drei anderen Gewinnerinnen des Wettbewerbs Teil der deutschen Mädchen-Band Saphir, bevor sie 2014 Mitgründerin von Beyond The Black wurde.


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Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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