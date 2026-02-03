Beyond The Black sehen sich gezwungen, die vier verbleibenden Konzerte ihrer aktuell laufenden Europatournee abzusagen und neu anzusetzen. Bei den Modern-Metallern gibt es zum einen einen medizinischen Notfall um Gitarrist Chris Hermsdörfer, bei dem eine Netzhautablösung eine Notoperation notwendig gemacht hat. Zum anderen liegt Schlagzeuger Kai Tschierschky flach. Wegen dieses Doppelschlags zogen Frontfrau Jennifer Haben und Co. nun die Reißleine.

Gesundheit geht vor

„Es bricht uns das Herz, diese Worte zu schreiben: Wir müssen die verbleibenden Shows in Hamburg, Antwerpen, Oberhausen und Nijmegen verschieben“, heißt es im zugehörigen Statement. „Unser Gitarrist Chris muss sich heute aufgrund einer Netzhautablösung einer Notfall-OP unterziehen und wird mehrere Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Ohne Behandlung besteht die reale Gefahr, dass er sein Augenlicht verlieren könnte, und selbstverständlich hat seine Gesundheit für uns oberste Priorität!

Gleichzeitig hat sich der Gesundheitszustand von unserem Drummer Kai noch nicht merklich verbessert, was es uns unmöglich macht, die Tour fortzusetzen und euch die Show zu geben, die ihr verdient. Zwei so ernste gesundheitliche Situationen innerhalb so kurzer Zeit auf Tour zu erleben, lässt uns ehrlich gesagt überwältigt und sprachlos zurück. Glaubt uns, wenn wir sagen: Das tut uns unendlich weh.

Einzig richtige Entscheidung

Wir haben gehofft, gekämpft und alles versucht, um es irgendwie möglich zu machen — denn für euch auf der Bühne zu stehen, bedeutet uns alles. Doch an diesem Punkt ist eine Verschiebung der Shows die einzig richtige Entscheidung. Bitte behaltet eure Tickets vorerst. Wir setzen alles daran, diese Shows so schnell wie möglich nachzuholen. Danke für euer Verständnis, eure Geduld und euren unendlichen Support. Wir fühlen eure Liebe und tragen sie bei uns.“

Woran Trommler Kai genau laboriert, haben Beyond The Black nicht verraten. Zwischenzeitlich haben ihn Henrik Kellershohn (vom Supportact Setyøursails) sowie Tim Breideband (von Jäst) vertreten. „Wir schulden euch richtig was!“, bedankten sich Beyond The Black dafür. „Wir nehmen das nicht als selbstverständlich hin. Es ist ein tolles Beispiel dafür, wie sich diese Szene gegenseitig unterstützt und in herausfordernden Situation zur Stelle ist.“

Die betroffenen Beyond The Black-Termine:

03.02. Hamburg, Docks

04.02. BE-Antwerpen, Trix

05.02. Oberhausen, Turbinenhalle

06.02. NL-Nijmegen, Doornroosje

