Let’s Play And Talk Metal: Beyond The Black & ‘Mario Kart 8 Deluxe’

Let’s a-go! METAL HAMMER bringt Gaming aufs Level „Very Hard“! Unser neues Let’s Play-Format „Let’s Play And Talk Metal“ ist von Metallern, mit Metallern, für Metaller, aber mit dem Augenmerk ausnahmsweise nicht auf Musik, sondern auf (Lieblings)Video- und Computer-Spiele eurer Riff-Helden.

Diesmal greift Jennifer Haben zum Controller. Die Beyond The Black-Sängerin brettert – nach kurzem Trainingslager während der vorherigen Konzertreise – über die irren Rennstrecken von ‘Mario Kart 8 Deluxe’ auf der Nintendo Switch. Während der Action-reichen Verfolgungsjagden erzählt die Musikerin von ihrer Leidenschaft für Videospiele. Außerdem, in welchem Hogwarts-Haus sie in ‘Harry Potter’ gelandet wäre und wovon sie als bekennender Disney-Fan träumt.

Bananen und Bomben

Typisch für ‘Mario Kart 8 Deluxe’ fliegen nicht nur Schildkrötenpanzer, Bananen und Bomben über die Strecke, sondern auch allerlei Flüche. „Den scheiß Turbo verkackt!“, schimpft Katzen-Peach alias Jennifer – kostet sie das die Krone oder wird sie den rasenden Moderator Gregor Kartsios als Link noch einholen?

Empfehlung der Redaktion Let’s Play And Talk Metal: Blind Guardian & ‘Diablo 2: Resurrected’ Power Metal Marcus Siepen von Blind Guardian spielt ‘Diablo II: Resurrected’ – in der zweiten Episode von „Let’s Play And Talk Metal” mit Gregor Kartsios! Moderiert wird „Let’s Play And Talk Metal“ von Gregor Kartsios. Der Computerspiel-Journalist hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist unter anderem bekannt als Moderator bei Rocket Beans TV, Podcaster, Buchautor und Betreiber eines erfolgreichen YouTube-Kanals (RPGHeaven.de) – und nun das Gesicht der METAL HAMMER-Video-Reihe „Let’s Play And Talk Metal“.

„Let’s Play And Talk Metal” ist ein neues Format – bitte habt also Nachsicht, wenn technisch nicht alles zu hundert Prozent glatt läuft. Wir tasten uns noch ran. Um so mehr freut sich METAL HAMMER, mit Gregor Kartsios einen echten Profi an der Seite zu haben!

Wie gefällt euch unser Let’s Play-Format und der Talk mit Gregor und Jennifer von Beyond The Black? Welche ist eure liebste Stelle? Was können wir noch besser machen? Welche/n Musiker/in wollt ihr bei „Let’s Play And Talk Metal“ sehen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren und per Mail an online@metal-hammer.de! Weitere Episoden mit anderen Bands sind in Produktion.

Beyond The Black Album und live 2023

Beyond The Black sind 2023 live auf mehreren Open Air-Festivals zu erleben. Unter anderem sehr ihr sie auf dem Wacken Open Air und dem Summer Breeze.

Empfehlung der Redaktion Beyond The Black: Königin der Löwen Symphonic Metal Mit ihrem neuen, Band-betitelten Studioalbum zeigen Beyond The Black, dass sie zu den heißen Eisen in der sinfonischen Metal-Schmiede gehören. Das aktuelle Band-betitelte Album erschien im Januar. METAL HAMMER urteilte im Review: „Die Gitarren rocken authentischer, fusionieren auch mit zeitgemäßen und modernen Sounds merklich gelungener als auf dem Vorgängeralbum und bilden eine jederzeit solide Grundlage zum symphonischen Überbau und dem durchweg starken Gesang von Jennifer Haben.“

Im METAL HAMMER Podcast entlocken wir Jennifer Haben allerlei Privates – von ihrer ersten Band über den ersten Wacken Open Air-Besuch bis zum abstrusesten Gerücht, das sie über sich selbst lesen musste.

