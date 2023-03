Let’s Play And Talk Metal: Blind Guardian & ‘Diablo 2: Resurrected’

auch interessant

Bleibt ein Weilchen und hört zu: METAL HAMMER bringt Gaming aufs Level „Very Hard“! Unser neues Let’s Play-Format „Let’s Play And Talk Metal“ ist von Metallern, mit Metallern, für Metaller, aber mit dem Augenmerk ausnahmsweise nicht auf Musik, sondern auf (Lieblings)Video- und Computerspiele eurer Riff-Helden.

Diesmal greift Marcus Siepen zum Controller. Der Blind Guardian-Gitarrist stürzt sich auch nach 400 Spielstunden noch mit maximaler Begeisterung in ‘Diablo II: Resurrected’. Während der Action-reichen Dämonenjagd erzählt der Musiker von seiner Leidenschaft für die Reihe, seinen ersten Spiele-PC für ‘Doom’ und die Vorzüge seiner Nintendo Switch zum aufgemotzten Gaming-Laptop – aber auch über schwere Verluste im Gaming-Leben.

Zockerproblem auf Tour

Dabei werden auch Erinnerungen aus der Blind Guardian-Historie wachgekitzelt: Als das ‘World Of Warcraft’-Erweiterungsset ‘Wrath Of The Lich King’ erschien, befanden sich Blind Guardian gerade auf Tournee. Marcus rekapituliert: „André und ich waren ein Problem.“

Empfehlung der Redaktion Let’s Play And Talk Metal: Blind Guardian & ‘Diablo 2: Resurrected’ Power Metal Marcus Siepen von Blind Guardian spielt ‘Diablo II: Resurrected’ – in der zweiten Episode von „Let’s Play And Talk Metal” mit Gregor Kartsios! Moderiert wird „Let’s Play And Talk Metal“ von Gregor Kartsios. Der Computerspiel-Journalist hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist unter anderem bekannt als Moderator bei Rocket Beans TV, Podcaster, Buchautor und Betreiber eines erfolgreichen YouTube-Kanals (RPGHeaven.de) – und nun das Gesicht der METAL HAMMER-Video-Reihe „Let’s Play And Talk Metal“.

„Let’s Play And Talk Metal” ist ein neues Format – bitte habt also Nachsicht, wenn technisch nicht alles hundert Prozent glatt läuft. Wir tasten uns noch ran. Um so mehr freut sich METAL HAMMER, mit Gregor Kartsios einen echten Profi an der Seite zu haben! Bitte entschuldigt die kleinen Tonaussetzer im Dialog.

Wie gefällt euch unser Let’s Play-Format und der Talk mit Gregor und Marcus von Blind Guardian? Welche ist eure liebste Stelle? Was können wir noch besser machen? Welche/n Musiker/in wollt ihr bei „Let’s Play And Talk Metal“ sehen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren und per Mail an online@metal-hammer.de! Weitere Episoden mit anderen Bands sind in Produktion.

Blind Guardian auf Tournee

Blind Guardian sind im Herbst mit ihrem neuen Album THE GOD MACHINE auf Tour. Die Daten der Konzerte 2023 findet ihr hier.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.