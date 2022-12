Let’s play and talk Metal: Callejon

METAL HAMMER bringt Gaming aufs Level „Very Hard“: Unser neues Let’s Play-Format „Let’s Play And Talk Metal“ ist von Metallern, mit Metallern, für Metaller, aber mit dem Augenmerk ausnahmsweise nicht auf Musik, sondern auf (Lieblings)Video- und Computerspiele eurer Riff-Helden.

Den Anfang macht Bernhard „Actionhorn“ Horn. Der Callejon-Gitarrist hat sich schon in unserer Rubrik „Zocker Rocker“ als leidenschaftlicher Gamer bewiesen. In der Pilotfolge von „Let’s Play And Talk Metal“ fährt der Musiker seine Playstation 4 hoch, um mit uns ‘Ghost Of Tsushima’ zu spielen.

„Let’s Play And Talk Metal“

Moderiert wird „Let’s Play And Talk Metal“ von Gregor Kartsios. Der Computerspiel-Journalist hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist unter anderem bekannt als Moderator bei Rocket Beans TV, Podcaster, Buchautor und Betreiber eines erfolgreichen YouTube-Kanals (RPGHeaven.de) – und nun das Gesicht der METAL HAMMER-Video-Reihe „Let’s Play And Talk Metal“.

Dies ist die erste Episode von „Let’s Play And Talk Metal” – bitte habt also Nachsicht, wenn technisch nicht alles hundert Prozent glatt läuft. Wir tasten uns noch ran. Um so mehr freut sich METAL HAMMER, mit Gregor Kartsios einen echten Profi an der Seite zu haben!

Callejon live auf Tournee

Callejon haben 2022 ihr zehntes Album ETERNIA veröffentlicht. Außerdem feiert die Metalcore-Band ihr zwanzigstes Jubiläum – zum Jahresabschluss mit einem Geburtstagskonzert am 17.12.2022 im Stahlwerk Düsseldorf. Im Frühjahr 2023 geht es dann mit dem neuen Album auf Tournee, natürlich präsentiert von METAL HAMMER.

Callejon live 2023

präsentiert von METAL HAMMER – die Tourdaten:

04.05. Nürnberg, Hirsch

05.05. Stuttgart, Im Wizemann

06.05. Weißenfels, Kulturthaus

11.05. Trier, Mergener Hof

12.05. Augsburg, Kantine

13.05. CH-Zürich, Dynamo

18.05. Münster, Sputnikhalle

19.05. Dresden, Reithalle E

20.05. Karlsruhe, Substage

21.05. Frankfurt, Batschkapp

25.05. Hannover, Faust

26.05. Hamburg, Markthalle

27.05. Berlin, Columbia Theater

28.05. Magdeburg, Factory

—

