Sie sind die Pioniere des deutschsprachigen Metalcore und bekannt für eindringliche Texte und starke Melodien. Nächstes Jahr gehen Callejon mit ihrem mittlerweile zehnten Studioalbum auf „Eternia Tour 2023“. Es war ein besonderes Jahr für Callejon: 2002 von Sänger Bastian „BastiBasti“ Sobtzick und Gitarrist Bernhard „Action“ Horn gegründet, feierte die Band 20jähriges Bandbestehen und veröffentlichte mit ETERNIA am letzten Freitag außerdem das zehnte Studioalbum. Ein zweifaches Jubiläum, das insbesondere eines bedeutet: Doppelten Grund zum Feiern.

Empfehlung der Redaktion Callejon vs. ‘Masters Of The Universe’ Metalcore „BastiBasti“ von Callejon stellt sich dem Eternia-Einbürgerungstest! Erkennt der Sänger alle ‘He-Man’-Freunde und Widersacher der ‘Masters Of The Universe’? Noch in diesem Jahr werden es Callejon gemeinsam mit ihren Fans richtig krachen lassen – und zwar beim Jubiläumskonzert am 17. Dezember in ihrer Heimatstadt Düsseldorf. Doch damit nicht genug. Nach über drei Jahren Tourabstinenz steigen sie 2023 endlich wieder in den Tourbus, um die Clubs der Republik zum Beben zu bringen. Insgesamt sind 14 Stopps geplant – neben Nürnberg, Stuttgart, Weißenfels, Trier, Augsburg, Münster, Dresden, Karlsruhe, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg, Berlin und Magdeburg steht auch ein Abstecher in die Schweiz, genauer gesagt Zürich, auf dem Tourneeplan.

Im Rahmen ihrer Festival-Auftritte im Sommer hat sich gezeigt: Die Fünf sind immer noch heiß darauf, auf der Bühne zu stehen. In guter alter Callejon-Manier wird es also laut, düster und schwitzig. „Wir freuen uns darauf, euch nach all dem Scheiß endlich wiederzusehen und mit euch gemeinsam durchzudrehen. Wir sehen uns im Moshpit!“ (BastiBasti)

Callejon – Tour 2023

04.05. Nürnberg, Hirsch

05.05. Stuttgart, Im Wizemann

06.05. Weißenfels, Kulturthaus

11.05. Trier, Mergener Hof

12.05. Augsburg, Kantine

13.05. CH-Zürich, Dynamo

18.05. Münster, Sputnikhalle

19.05. Dresden, Reithalle E

20.05. Karlsruhe, Substage

21.05. Frankfurt, Batschkapp

25.05. Hannover, Faust

26.05. Hamburg, Markthalle

27.05. Berlin, Columbia Theater

28.05. Magdeburg, Factory

Karten zur Tour ab 11.11., 10 Uhr unter www.metal-hammer.de/tickets.

