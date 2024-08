Aerosmith: Tom Hamilton sieht schwarz für die Band

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Aerosmith-Sänger Steven Tyler unter massiven Stimmproblemen leidet, und die Band sagte in der Folge ihre anstehenden Konzerte ab. Eine Rückkehr auf die Bühne scheint derzeit ausgeschlossen. Doch Bassist Tom Hamilton gibt die Hoffnung nicht auf.

Aersosmith: Noch nicht am Ende?

Empfehlung der Redaktion So reagiert die Rock-Welt auf das Ende von Aerosmith Hard Rock Dass Aerosmith nun endgültig aufhören, war für viele ein großer Schock. Vor allem andere Rock-Bands aus den Siebzigern und Achtzigern zeigen sich nun betroffen. Im Interview mit AARP sprach Tom Hamilton darüber, wie die Chancen stünden, dass Steven Tyler seine Stimmprobleme auskurieren und die Band wieder auftreten könne. Doch diesen Überlegungen verpasste der Musiker einen Dämpfer. „Es ist zweifelhaft, ob wir jemals wieder auftreten werden“, sagte er. „Auf der Hoffnungsskala liege ich irgendwo zwischen sieben und neun (von zehn – Anm.d.A.). Wir werden von nun an keine Tourneen mehr spielen, aber ich werde immer hoffen, dass sich andere Arten von Gelegenheiten ergeben. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich dunkle Wolken am Horizont abzeichneten – und irgendwie kam immer die Sonne hervor. Zeit und Hoffnung sind alles, was wir im Moment haben.“

Er fügte an: „Aber ich bezweifle, dass es in Zukunft noch weitere Liveshows geben wird.“ Auch scheint Hamilton wenig Hoffnung zu haben, dass Aerosmith künftig noch mal ein Album aufnehmen werden. „Bis jetzt gab es keine Gespräche darüber, ins Studio zurückzukehren“, so der Bassist. Das letzte Studioalbum der Band liegt mit MUSIC FROM ANOTHER DIMENSION (2012) inzwischen zwölf Jahre zurück.

