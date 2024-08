So reagiert die Rock-Welt auf das Ende von Aerosmith

Steven Tyler mit Aerosmith live in in Philadelphia (02.09.2023)

Die Schocknachricht von Aerosmith, dass es aufgrund der Stimmprobleme von Frontmann Steven Tyler nun zum Ende der Band kommt, erschütterte selbstverständlich die Musikwelt. Aerosmith sagten sogar die eigentlich angekündigte letzte Tournee der Band ab und beenden nun schlagartig eine über ein halbes Jahrhundert überdauernde Karriere. Empfehlung der Redaktion Aerosmith gehen in Rente: Keine Konzerte mehr Hard Rock Die Stimme von Steven Tyler kommt leider nicht wieder in Ordnung. Daher haben sich Aerosmith entschlossen, keine Liveshows mehr zu spielen. Die US-Hard-Rocker waren eine der erfolg- und einflussreichsten Rock-Bands ihrer Zeit und können auf zahlreiche Top Ten-Alben sowie unzählige Stadiontourneen zurückblicken.

„Nichts wäre ohne Aerosmith möglich gewesen.“

Natürlich meldeten sich auch viele ihrer Wegbegleiter und diejenigen, die von ihrer Musik und ihrem ikonischen Auftreten beeinflusst wurden, zu Wort. Zu jenen gehören selbstverständlich auch Guns N’ Roses, die viel von Aerosmith-typischen Boogie-Rock und Sleaze in ihrer DNS haben. Gitarrist Slash schrieb auf Instagram, dass er der Band unglaublich dankbar sei. „Ohne diese Band sei nichts von dem, was wir machen, möglich gewesen“, so der Musiker.

Auch der L.A. Guns und ehemalige Guns N’ Roses-Gitarrist Tracii Guns teilte auf den Sozialen Netzwerken seine Gedanken über Aerosmith. „Ich liebe euch, Aerosmith. Danke, dass ich, seit ich ein Teenager war, zu euren Platten jammen durfte. Danke für die Inspiration und die Erinnerungen.“

Warme Worte von Brian May

Eine weitere lange und herzliche Hommage kam von Queen-Gitarrist Brian May. „Das hat mir eine Träne in die Augen getrieben“, schrieb May auf Instagram. „Aerosmith waren ein großer Teil meines Lebens, so wie sie es für Millionen andere Rock-Fans waren. Steve Tyler ist einer der größten Sänger und Frontmänner aller Zeiten – und es ist herzzerreißend, dass seine außergewöhnliche Stimme so stark beschädigt wurde.

Wir alle senden unsere Liebe und Gebete für deine Genesung, Steve. Es ist auch typisch für die reine Klasse der Band, dass sie diese mutige Entscheidung in solchem Stil getroffen und bekannt gemacht haben. Die Karriere von Aerosmith ist wirklich etwas, das für immer gefeiert werden sollte. Alles muss irgendwann enden. Aber das inspirierende Werk von Aerosmith wird weiterleben. Zusammen mit den Erinnerungen an eine der großartigsten Bands, die jemals auf der Bühne stand.“

