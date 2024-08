Aerosmith gehen in Rente: Keine Konzerte mehr

Steven Tyler mit Aerosmith live in in Philadelphia (02.09.2023)

Es hat nicht sein sollen: Eigentlich wollten sich Aerosmith gebührend mit einer Abschiedstournee von der Live-Bühne verabschieden. Doch dann erlitt Frontmann Steven Tyler vergangenen September während einer Show dieser Konzertreise eine Stimmbandverletzung. Da sich nun abzeichnet, dass sich der Sänger nicht mehr davon erholen wird, ziehen die Hard Rock-Legenden selbst die Reißleine.

Traurige Gewissheit

„Wir wollten euch immer umhauen, wenn wir auftreten“, lassen Aerosmith im zugehörigen Statement verlauten. „Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie jedes andere. Er hat Monate damit verbracht, unermüdlich daran zu arbeiten, seine Stimme dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war. Wir haben gesehen, wie er sich plagt, obwohl er das beste medizinische Team an seiner Seite hat. Traurigerweise ist nun klar, dass eine vollständige Genesung von seiner stimmlichen Verletzung nicht möglich ist.

So haben wir — als Band aus lauter Brüdern — die herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns von der Tourneebühne zurückzuziehen. Wir können nicht in Worte fassen, wie dankbar wir für jeden sind, der heiß darauf war, mit uns ein letztes Mal unterwegs zu sein. Ebenfalls danken wir unserer erfahrenen Crew, unserem unglaublichen Team und den Tausenden talentierten Leuten, die unsere historischen Tourneen möglich gemacht haben. Ein letztes Dankeschön geht an euch raus — die besten Fans auf dem Planeten Erde. Spielt unsere Musik laut, jetzt und immer. Dream on. Ihr habt unsere Träume wahrgemacht.“

