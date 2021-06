Zocker-Rocker: Bernhard „Actionhorn“ Horn (Callejon)

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt?

Bernhard Horn: ‘Ghost Of Tsushima’, ‘The Last Of Us Part II’ und ‘Cyberpunk 2077’.

MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

BH: Ehrlich gesagt eher überschaubar. Ich finde, Gaming macht extrem viel Bock, aber es muss sich auch wirklich lohnen. Deshalb spiele ich nur Spiele, die mich wirklich richtig fesseln.

MH: Wie sehen dein Setup und „Spielzimmer“ aus? Kleiner Röhrenfernseher und Kopfhörer in der Ecke, oder riesiger Flachbildschirm mit Surroundsound-Anlage?

BH: Haha, eher Letzteres. Allerdings ist das Setup hauptsächlich so opulent, um Filme zu sehen. Aber Gaming-technisch macht das auch schon vieles richtig.

MH: Welches Genre bevorzugst du und warum?

BH: Ich bin nicht auf ein bestimmtes Genre festgelegt, wenn das Spiel an sich gut gemacht ist und mich packt. Ich bin ziemlich wählerisch, was Storyline und Charakterentwicklung angeht, deshalb spiele ich in der Regel auch eher Singleplayer- beziehungsweise Story-Modus und bevorzuge Spiele, die in irgendeiner Art einen Plot haben.

Team „FIFA“ vs Team „Auf die Fresse“ im Callejon-Tourbus

MH: Was war dein frustrierendstes Spielerlebnis?

BH: Ich war, wie so viele Leute, schon ziemlich abgeturnt von der ersten ‘Cyberpunk 2077’-Version, weil es fast mehr Bugs als funktionierende Passagen gab. Mit den Updates ging es dann, aber irgendwie hat mich das Spiel trotzdem nicht so richtig überzeugt. Ein gutes Spiel braucht nicht nur eine opulente Open World mit beeindruckender Grafik, sondern am Ende vor allem Liebe zur Story. Das war mir alles zu gekünstelt.

MH: Wie viel (und was) zockst du, während du auf Tour bist?

BH: Auf Tour habe ich nicht die Muße, irgendwas im Story-Modus zu spielen, dafür brauche ich Zeit und Ruhe, und beides hat man auf Tour eher selten. Dafür macht es natürlich total Bock, gegeneinander zu spielen, da gibt es bei uns Team „FIFA“ und Team „Auf die Fresse“. Und weil ich Fußball in jeder Form echt richtig öde finde, spiele ich wenn, dann Prügelsachen, wie eben ‘Street Fighter’ oder vor allem auch ‘Mortal Kombat’.

