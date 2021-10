Miley Cyrus mit Lars Ulrich im Interview

Foto: NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images. All rights reserved.

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sängerin und Songwriterin Miley Cyrus ziert das Cover der Herbstausgabe des US-amerikanischen Interview Magazines im Jahr 2021. Das Magazin, das Ende der sechziger Jahre von Andy Warhol ins Leben gerufen wurde, zeichnet sich vor allem dadurch aus, fast ausschließlich im Interview-Format zu berichten. Besonders interessant ist der Teil des Hefts, in dem zwei berühmte Persönlichkeiten einander interviewen und in einen Meinungsaustausch treten sollen. In diesem Fall plaudern Miley Cyrus und Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich über das, was sie verbindet.

Heilende Metallica-Kräfte

„Ich habe zwei Notizbücher, die ich überallhin mitnehme“, erzählt die 28-Jährige. „Eines davon kritzele ich voll mit meinen moralischen Vorstellungen, meinen Werten, meinen Zielen, meinen Fähigkeiten und meinen Verpflichtungen – gegenüber anderen und mir selbst. Ich schreibe dort ständig etwas hinein. Kürzlich habe ich etwas sehr Weises gehört und aufgeschrieben, das mit deiner Frage zu tun hat.

Anfang September 2021 erzählte Miley Cyrus Howard Stern, dass das Festival zu einem einschneidenden Moment ihres Lebens stattfand. „Es war kurz bevor die Welt erfuhr, dass ich eine Scheidung durchmachte“, sagte sie. „Ich hatte gerade mein Haus in den Bränden verloren… Ich war so untröstlich, und mein Ziel war dieser Auftritt. Zu dieser Zeit bin ich nüchtern geworden. Ich habe mich wirklich zusammengerissen, und ‘Nothing Else Matters’ half mir dabei.“