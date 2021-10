James Hetfield: Metallica wollten John Bush als Sänger

James Hetfield betätigt sich derzeit nebenbei als Radiomoderator. Auf dem SiriusXM-Kanal „Mandatory Metallica“ hat er mit „Road Dog Brothers“ seine eigene Sendung. Darin stellt der Musiker diverse Gruppen vor, mit denen die „Four Horsemen“ bereits auf Tournee waren, darunter Mastodon, Venom, Gojira, Corrosion Of Conformity, Metal Church und Armored Saint. Der Frontmann der letzteren Formation sollte einst als Sänger bei Metallica einsteigen, wie „Papa Het“ nun in seiner Show bestätigt hat (siehe Ausschnitt unten).

Vertauschte Verhältnisse

„Viele dieser frühen Tourerinnerungen haben wir mit Armored Saint gefeiert“, erzählt Hetfield. „Damals in den Achtziger Jahren waren sie eine befreundete Band. Als wir anfingen war John Bush ein Sänger, den wir wirklich gut kennenlernten. Wir haben echt hart versucht, ihn in die Band als Sänger zu kriegen. Es hat nicht geklappt. Er fühlte sich Armored Saint zugehörig. Er mochte sehr, was er mit seinen Bandbrüdern machte. Wir respektierten das absolut. Doch wir konnten sie jeden Abend hören und lieben. Wir haben allerdings ein Crew-Mitglied von ihnen bekommen – unserem Kumpel Zach Harmon, der ihre ganze Show managte. Letztlich fand er sich aus irgendeinem Grund irgendwie in unserem Tourbus wieder (als Guitar Tech – Anm.d.A.), was ziemlich großartig war.“

John Bush hatte über die Anfrage von Lars Ulrich und Co. schon einmal in einem anderen Interview geredet. „Metallica haben mich gefragt, ob ich bei ihnen einsteigen will, aber ich habe aus den richtigen Gründen abgesagt. Die Leute müssen das für verrückt halten. Aber man muss dabei im Kopf behalten, wie die Szene damals aussah. Metallica waren niemand. Armored Saint waren heiß. Daran musst du dich erinnern. Ich war zudem sehr eng mit den Jungs von Armored Saint, wir kannten uns seit der Grundschule. Armored Saint bekam Interesse aus allen möglichen Richtungen. Und viele Leute fingen an, sich unsere Shows anzuschauen.“

