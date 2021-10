Metallica: Ulrich und Hetfield über Jason Newsteds damaligen Ausstieg

Lars Ulrich und James Hetfield sprechen in einem aktuellen Interview mit Zane Lowe von Apple Music über die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte von Metallica. Während die Musiker in Erinnerungen schwelgen, kommt der Ausstieg von Ex-Metallica-Basser Jason Newsted auf. Dieser verließ die Band im Jahr 2001 und wurde 2003 durch Robert Trujillo ersetzt. Bis dahin hatte sich noch kein ehemaliges Metallica-Mitglied freiwillig für einen Ausstieg entschieden. Newsted hingegen schon.

„Meine Theorie ist jetzt, dass ich wirklich jeden lieben kann", erklärt James Hetfield. „Man lernt die Leute kennen und erfährt, woher sie kommen. Man versteht, woher ihre Eltern kommen – all das. Wie wirst du zu dir? Ich kann das wirklich akzeptieren. Es gibt immer noch mehr zu enthüllen." Zum damaligen Zeitpunkt befanden sich die Band-Kollegen in verschiedenen Lebensabschnitten. „Es geschah, weil es geschah", fährt Hetfield fort. „Wenn es jetzt so wäre, – sagen wir, Robert Trujillo würde kommen und sagen: ‚Hey, ich bin hier fertig' – würden wir uns streiten. Wir würden kämpfen, oder ich würde für ihn kämpfen. Damals wusste ich noch nichts von diesem Kampf."

Friede und Freu(n)de bei Metallica

Lars Ulrich äußert sich ebenfalls zur damaligen Trennung von Newsted. „Wenn man darüber nachdenkt, ist Jason das einzige Mitglied von Metallica, das jemals freiwillig gegangen ist, und das ist an sich schon eine Statistik", erzählt er. „Und die Verbitterung von mir und James war einfach so… dass man nichts tun kann. Du kannst nur gehen, wenn wir es wollen. Und wir waren zu jener Zeit nicht dazu in der Lage, die Gründe für seinen Weggang zu ergründen. Und jetzt, 20 Jahre später, sieht man natürlich, dass es absolut Sinn ergab. Wir schreiben die Songs, wir treffen die Entscheidungen. Wir machen das alles", so Ulrich weiter.

„In dieser Band hast du kein kreatives Ventil, du hast keine kreative Stimme. Und wenn du dann gehst und etwas tust, das dir Befriedigung verschafft und dir eine Möglichkeit gibt, dich dem Rest der Welt gegenüber auszudrücken, dann werden wir verdammt sauer auf dich. Und dann führt dieser Unmut dazu, dass du die Band verlässt. Ich meine, das ist das Einmaleins der Psychiatrie hier. Aber wir waren nicht darauf vorbereitet, diese Seite zu sehen. Und jetzt (…) ergibt das alles einen Sinn.“