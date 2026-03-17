Das neue Anthrax-Werk wird nicht nur von den Fans mit Spannung erwartet. Anthrax selbst äußern sich in Interviews ebenfalls mit großer Vorfreude, auch wenn noch nicht genau feststeht, wann die Platte wirklich erscheinen soll. Gitarrist Scott Ian sprach mit Andrew Slaidins von The Rockpit über das neue Album.

Noch dieses Jahr

Ian: „Die Platte kommt noch dieses Jahr. Ich werde dir nicht sagen, wann, aber ich kann dir schon verraten, dass es bald eine Ankündigung geben wird. Wir wollen auf jeden Fall, dass die Platte dieses Jahr erscheint. Unser Fokus liegt darauf, dass wir unser erstes Album seit 2016 rausbringen. Dabei haben wir ein sehr gutes Gefühl, und das ist unser Plan für den Rest des Jahres.“

Darauf angesprochen, dass schon zehn Jahre seit dem letzten Werk FOR ALL KINGS (2016) vergangen sind, sagt der Gitarrist: „Diese zehn Jahre waren nicht geplant. Man muss auch die Zeit abziehen, die wir für FOR ALL KINGS auf Tournee waren. Das Album kam 2016 raus. Die Tour dafür dauerte bis November 2019.

Unterbrechung im Zeitplan

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon mit dem Schreibprozess für ein neues Album angefangen. Wir dachten, wir halten uns Weihnachten und Neujahr frei und nehmen 2020 die Platte auf. Da hatte die Welt natürlich für alle einen anderen Plan. Deswegen hat es auch bis spät 2021 gedauert, um den Prozess wieder zum Laufen zu bringen“, erzählt das Anthrax-Mitglied.

„Wenn man sich näher ansieht, wie lange wir wirklich für den Schreibprozess und die Aufnahmen gebraucht haben, kommt man auf ungefähr drei Jahre. Das ist heutzutage ziemlich durchschnittlich. Besonders für eine Band wie uns“, erklärt Ian. Mehr möchte er nicht über die Musik erzählen, „weil wir einen Zeitplan haben“, meint er.

Vorfreude

„Wir haben viel aufregenden Scheiß geplant und es ist sehr schwer, nicht darüber zu sprechen. Es ist seht schwer, nicht einfach alles zu verraten und das Album schon mal allen vorzuspielen. Ich glaube, das verstehen viele Leute nicht. Sie kommentieren, wo zum Teufel die Platte bleibt. Aber überlegt mal, wie es uns damit geht. Wir sind schließlich die Band!“, sagt der Gitarrist.

„Natürlich haben wir zumindest das Album schon mal gehört, aber das ist egal. Ich will, dass alle anderen es endlich hören können! Ich bin so verdammt aufgeregt. Bis jetzt haben nur acht Leute diese Platte gehört, also kann ich es kaum erwarten, bis andere Menschen sie auch hören können“, erklärt der Musiker.

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Er schwärmt: „Ich weiß, was wir da haben. Das ist wie wenn man die mächtigste Waffe der Welt besitzt, sie aber nicht benutzen kann, weil einem ein winziges Teilchen fehlt. Ich kann es wirklich kaum erwarten, bis Menschen die Platte hören können. Darauf freue ich mich sehr.“

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