Gerüchte um ein neues Anthrax-Album und die Vertagung diverser Release-Daten sind seit ein paar Jahren eine fortlaufende Sache. Nun können sich Fans sich aber freuen, denn die Arbeit ist zum Großteil getan: In einem Beitrag auf den Sozialen Medien verkündete Schlagzeuger Charlie Benante, das Album sei gemixt.

Kommt bald ein neues Album?

In einer Story veröffentlichte Benante ein Foto aus Dave Grohls Studio 606, auf dem Teile der Band mit Dave Grohl zu sehen sind. Dazu schrieb er: „Wir haben das Mixing an dem neuen Anthrax-Album vollendet, und es ist der Hammer. Der Arbeitstitel ist ‚Hey, go fu** yourself‘. Das Album ist sehr New York. Du kannst dir ein Stück schnappen und herumspazieren und dabei essen, während du es anhörst. Oh und, Dave Grohl ist unser neuer Sänger. Nur eines von den beiden Dingen, die ich gesagt habe, ist wahr.“

Ein langwieriger Prozess

In einem Interview mit Thomann’s Guitar & Basses Ende Oktober sprach Anthrax-Bassist Frank Bello unter anderem über die anstehende Scheibe: „Es sind jetzt fast zehn Jahre seit dem letzten Anthrax-Album vergangen. Wir sind alle sehr hungrig, weil wir im Moment im Mixing-Prozess stecken. Ich bin stolz, dass ich das sagen kann und wir jetzt das gesamte Projekt hören können. Ich freue mich sehr darauf. Einfach zu hören, wie all die neuen Songs zum Leben erwachen und alles fertig ist. Und ich freue mich darauf, zu hören, wie sie klingen werden, wenn Außenstehende sie anhören, als Fans. Man wird hungrig und ist fertig und weiß, man hat das Produkt. Also wir sind ziemlich aufgeregt.“

Außerdem gab er Details zum Prozess des Schreibens an: „Es geht nur noch um Demos. Alles ist digital, also schicken wir uns die Sachen hin und her. Charlie ist in Chicago, Scott [Ian, Gitarrist] in Los Angeles, und ich bin in New York. Wir treffen uns, wenn wir etwas zusammengestellt haben, und dann fügen wir alles zusammen und schauen, wie es funktioniert.“

Schon 2018 plauderten Anthrax Pläne für ein Folgealbum des 2026 erschienenen FOR ALL KINGS aus. Im September 2024 verkündete die Band die Veröffentlichung des neuen Albums Anfang 2025, vertagten den Veröffentlichungstermin jedoch schließlich auf Herbst 2025.

Nun haben Anthrax also das Mixing ihres lang ersehnten Albums beendet. Das Ganze (sowie einige der Aufnahmen) fand in Dave Grohls Studio 606 in Northridge in Kalifornien statt. Zudem arbeitete die Band erneut mit Produzent Jay Ruston zusammen, der auch für FOR ALL KINGS und das 2011 erschienene Album WORSHIP MUSIC verantwortlich war.

Die Veröffentlichung ihres letzten, 2016 erschienenen Album FOR ALL KINGS liegt fast eine Dekade zurück. Anfang nächsten Jahres hat die Band weltweit einige Konzerte geplant.

