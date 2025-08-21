Spätestens nach ihrem Gastauftritt bei der Fernsehserie ‘Eine schrecklich nette Familie’ waren Anthrax und ihr damals aktuellstes Album PERSISTENCE OF TIME in aller Munde. Dass die Monate vor dem Dreh jedoch alles andere als rosig aussahen und Frontmann und Sänger Joey Belladonna gefeuert wurde, spricht für sich. Anlässlich des 35. Jubiläums der Veröffentlichung blicken wir heute zurück und hinter die Kulissen des fünften Anthrax-Albums.

Anthrax wollten erwachsen werden

Bis zu ihrem vierten Studiowerk AMONG THE LIVING (1986) waren Anthrax vor allem eines: purer Thrash. Dies sollte sich jedoch nun ändern, beschloss die Band einstimmig. Auch wenn klar war, dass jedes Mitglied sich eine Weiterentwicklung wünschte, waren die Vorstellungen davon sehr unterschiedlich. „Wir wollten so ernst genommen werden wie Judas Priest oder Iron Maiden„, erzählte Gitarrist Scott Ian in einem Gespräch mit Loudwire. „AMONG THE LIVING war noch keine drei Jahre alt und völliger Thrash, aber wir konnten uns damit nicht mehr identifizieren. Wir hatten das Gefühl, dass wir größer und besser waren als eine bloße Thrash-Band.“

Das Feuer, das bis heute nachglüht

Da Scott maßgeblich für das betexten der Lieder zuständig war, legte er den Grundstein für das kommende Album. Dies war höchst persönlich, gab er zu. „Meine Ehe ging zu Ende, und auf einmal sah die Welt für mich völlig anders aus. Es war schnell so weit, dass ich es gehasst habe, Joey meine Texte singen zu hören. Ich habe es gehasst, was er daraus machte, und gleichzeitig war es so schwierig, wenigstens das aus ihm heraus zu bekommen.“ Der Sänger konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, was auf ihn zukommen und dass PERSISTENCE OF TIME zwei Jahrzehnte lang sein letztes Anthrax-Album bleiben würde.

Zu der angespannten Stimmung kam noch ein schicksalshafter Tag im Januar 1990. Zu diesem Zeitpunkt liefen die Aufnahmen für das Werk bereits, als im Proberaum der Band ein Feuer ausbrach. „Das ist der schlimmste Anruf, den man morgens bekommen kann“, erzählte Bassist Frank Bello in einem Interview mit Loudwire. Große Teile des Equipments sind den Flammen zum Opfer gefallen, während die Band draußen steht und nichts dagegen tun kann. Trotzdem sind, gegen die Anweisungen der Feuerwehr, vereinzelt Menschen in das Inferno gelaufen und kamen mit Instrumenten wieder heraus. Anstatt diese den rechtmäßigen Besitzern zu überreichen, landeten sie jedoch nach kurzer Zeit auf Verkaufsportalen wie eBay, berichtete der Bassist, der auch nach 35 Jahren wütend bei dem Gedanken an diesen Tag wird.

Nach dem Feuer wurde gefeuert

„Aus wirtschaftlicher Perspektive war alles großartig“, erzählte Bello. Die Konzerte waren ausverkauft, und PERSISTENCE OF TIME erreichte schnell Goldstatus und wurde sogar für einen Grammy nominiert. In der Band wurden die Spannungen jedoch immer größer. Sie entluden sich schließlich kurz, nachdem Anthrax ihren Gastauftritt bei der Serie ‘Eine schrecklich nette Familie’ hatte. Bis heute bereut der Gitarrist, wie die Trennung von Belladonna ablief. Anstatt dies persönlich zu besprechen, beauftragte er den damaligen Manager Jonny Zazula mit der unangenehmen Aufgabe, welche dieser über einen schnellen Anruf erledigte.

Das Blut kann jedoch nicht sehr gekocht haben, denn mittlerweile steht er wieder am Anthrax-Mikrofon. Belladonnas Rückkehr WORSHIP MUSIC (2011) wurde von METAL HAMMER mit einer glatten sechs von sieben bewertet. „Besonders hervorzuheben ist Joey Belladonna“, heißt es, „dessen melodischer Gesang prima zu den (ohne ihn entstandenen) Songs passt.“ Auch auf dem letzten Studioalbum FOR ALL KINGS (2016) war er wieder zu hören. Die Wogen sind anscheinend geglättet, was gespannt in die Zukunft blicken lässt.

—

