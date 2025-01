Anthrax: Neues Album soll im Herbst erscheinen

Neun Jahre ist es her, dass Anthrax ihren letzten Langspieler FOR ALL KINGS veröffentlicht haben. Entsprechend gespannt warten Fans auf neue Musik. Ursprünglich war Ende 2024 für den Release vorgesehen, dann Anfang 2025. Vergangenen September erklärte Gitarrist Scott Ian im Gespräch mit Guitar World, warum es zu Verzögerungen kommt: „Wir nehmen uns Zeit und überstürzen nichts, weil wir wollen, dass es genau so ist, wie wir es haben wollen.“

Empfehlung der Redaktion Anthrax: Neues Album soll 2025 erscheinen Thrash Metal FOR ALL KINGS liegt bereits acht Jahre zurück, entsprechend gespannt warten Fans auf neue Musik von Anthrax. Bald soll es so weit sein. Nun sprach Bassist Frank Bello mit American Musical Supply über seinen neuen Bass und die Pläne der Band für die kommenden Monate: „Es ist schon eine Weile her. Aber wir haben ein neues Anthrax-Album“, beginnt er seine Ausführungen. Obendrein verrät er gleich noch das Zeitfenster für die anstehende Veröffentlichung: „Die Platte soll im September oder Oktober erscheinen. Also haben wir große Tourneepläne. Wenn man Anthrax kennt, weiß man, was wir tun – wir sind eine ganze Weile unterwegs. Im Moment sind einige sehr große Shows geplant, über die ich noch nicht sprechen kann.“

Aufregung pur!

Bei Bello steigt die Vorfreude offenbar beinahe ins Unermessliche, denn „2025 ist DAS Jahr.“ Dann schwärmt er nochmals von seiner neuen Errungenschaft und meint: „Dieser Bass wird einen langen Weg zurücklegen und ich kann es einfach nicht erwarten. Ich kann es nicht erwarten, weil ich weiß, was ich auf der Bühne habe. Ich bin sehr aufgeregt deshalb.“

Empfehlung der Redaktion Anthrax: Joey Belladonna nimmt Gesang für neues Album auf Thrash Metal Wie Frontmann Joey Belladonna in einer Videobotschaft auf Instagram verkündet, arbeiten Anthrax derzeit fleißig an neuer Musik. Da es in diesem Interview vorwiegend um das Instrument geht, hat Frank Bello leider nichts weiter zum kommenden Album durchsickern lassen. Jedoch verriet sein Kollege Scott Ian vor ein paar Monaten: „Mit den Songs, die wir geschrieben haben, könnten wir eine Platte mit neun oder zehn Songs zusammenstellen, die thrashiger wäre als alles, was wir seit Langem gemacht haben. Aber es könnte auch ein vollkommen anderes Album werden – je nachdem, welche Songs wir auswählen. Und ich weiß, in welche Richtung ich tendiere. Wir sind uns alle einig: Diese Platte soll wie ein Schlag ins Gesicht werden.“

