Anthrax: Neues Album soll 2025 erscheinen

Vor wenigen Wochen verrieten Gitarrist Scott Ian und Schlagzeuger Charlie Benante bereits ein paar Details zum kommenden Anthrax-Album. In einem Interview mit Guitar World äußerte sich Ian nun erneut dazu und warf auch gleich ein Veröffentlichungsfenster in den Raum.

Empfehlung der Redaktion Anthrax: Dan Spitz denkt über Reunion nach Thrash Metal Der frühere Anthrax-Gitarrist Dan Spitz kann sich trotz Uhrmacherkarriere ein Wiedersehen mit seiner ehemaligen Band vorstellen. Zu Beginn dieses Jahres hofften Anthrax noch, die neue Scheibe bis Ende 2024 fertig zu bekommen. Nun wird Anfang 2025 für den Release angepeilt. Scott Ian erklärt, weshalb sich die Band mit dem neuen Werk so viel Zeit lässt: „Wir nehmen uns Zeit und überstürzen nichts, weil wir wollen, dass es genau so ist, wie wir es haben wollen.“ Überdies seien er und seine Kollegen an einem Punkt in ihren Leben, wo sie nicht einfach alles stehen und liegen lassen könnten. „Wir haben jetzt Familien und Verpflichtungen, also kann es nicht mehr so funktionieren wie früher – und das schon lange nicht mehr.“

Eingängig und knallhart

Auch auf die musikalische Richtung gibt der Gitarrist nochmals ein. „Es gibt knallharte Riffs und großartige, eingängige Refrains. Sogar einige der thrashigsten Songs haben großartige Refrains. Wir sind immer auf der Suche nach der einen Hookline, und ich denke, das ist uns gelungen.“ Er fügt hinzu: „Mit den Songs, die wir geschrieben haben, könnten wir eine Platte mit neun oder zehn Songs zusammenstellen, die thrashiger wäre als alles, was wir seit Langem gemacht haben. Aber es könnte auch ein vollkommen anderes Album werden – je nachdem, welche Songs wir auswählen. Und ich weiß, in welche Richtung ich tendiere. Wir sind uns alle einig: Diese Platte soll wie ein Schlag ins Gesicht werden.“

Empfehlung der Redaktion Anthrax: So steht es um das nächste Album der Band Thrash Metal Anthrax werkeln an ihrem kommenden Studioalbum. Laut Gitarrist Scott Ian wird es dabei einige stilistische Ausreißer geben. Zu seinen Erwartungen an das neue Album sagte Ian: „Ich glaube, dass diese Platte eine Menge Songs enthalten wird, auf die sich die Leute in den nächsten Jahren sehr freuen werden, sie live zu hören. Ich spüre die Riffs, die Grooves und die Breakdowns – wir nannten sie früher Moshparts –, und ich denke, sie werden unsere Fans ansprechen. Und viele dieser Songs sind maßgeschneidert für unsere Liveshow. Also hoffe ich, dass wir sie lange spielen werden.“

