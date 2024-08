Anthrax: Dan Spitz denkt über Reunion nach

auch interessant

Nach seinem Ausstieg bei Anthrax arbeitet Gitarrist Dan Spitz als namhafter Uhrmacher. Im Interview mit ‘The Delz Show’ sprach der Musiker nun über die Möglichkeit einer Reunion – und sagte, dass diese aus seiner Sicht nicht unwahrscheinlich sei.

(Kein) Weg zurück?

Empfehlung der Redaktion Anthrax: Kein böses Blut trotz diverser Trennungen Thrash Metal Joey Belladonna und Anthrax haben eine bewegte Vergangenheit. Trotz vielen Zerwürfnissen scheint aber keine der beiden Seiten besonders nachtragend zu sein. „Wir haben eine Reunion gemacht, die am Ende drei Jahre dauerte. Ich habe dem zugestimmt. Ich glaube, es sollte ursprünglich etwa ein Jahr dauern, doch es wurde sehr gut angenommen. Wir machten einfach weiter. Und das hat mir sehr gut gefallen“, erklärte Spitz. „Wir sind zusammen aufgewachsen, inmitten des Achtziger Jahre-Thrash Metal, den jeder noch lebt und der die großartigste Musik hervorgebracht hat.

Im Moment weiß wahrscheinlich jeder, dass ich in Delray Beach als Uhrenhändler tätig bin. Ich bin dieser verrückte Uhrmachermeister-Typ. Ich spiele mit wahnsinnig teuren Uhren herum und habe Spaß daran. Aber man weiß nie, was in der Zukunft passiert.

Deshalb kam es zum Ausstieg bei Anthrax

Empfehlung der Redaktion Anthrax gäbe es ohne die Big Four-Shows nicht mehr Thrash Metal Anthrax haben den Big Four-Konzerten mit Metallica, Slayer und Megadeth von vor über zehn Jahren ihren zweiten Karrierefrühling zu verdanken. Ende der Achtziger, Mitte der Neunziger war ich der einzige in der Band, der schon lange verheiratet war. Und ich hatte bereits mein zweites Kind. Von den übrigen Jungs war, glaube ich, noch nicht einmal jemand verlobt. Ich war ihnen also um Jahre voraus, und es war sehr schwer für mich, während der langen Tourneezeit meine Kinder nicht zu sehen. Ich war seit meinem 13. Lebensjahr in Vans und Bussen unterwegs. Bevor ich mit Overkill spielte, spielte ich in ganz Rockland County und New Jersey, unter anderem als Vorgruppe für Twisted Sister.

SPREADING THE DISEASE auf Amazon.de bestellen!

Ich hatte also genug. Es gab keine Feindseligkeiten oder dergleichen. […] Und dann habe ich diesen Weg eingeschlagen. Ich habe sofort eine Uhrmacherschule besucht, bin dann für viele Jahre in die Schweiz gegangen, habe dort die Schule besucht und bin dann zu einigen wirklich großen Uhrenfirmen aufgestiegen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.