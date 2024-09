Anthrax: Joey Belladonna nimmt Gesang für neues Album auf

Gespannt wartet die Metal-Welt auf ein neues Album von Anthrax. Immer wieder lässt die Band ihren Arbeitsfortschritt an dem Nachfolger zu FOR ALL KINGS (2016) durchblicken. Nun meldet sich Frontmann Joey Belladonna zu Wort und erklärt, dass er sich freue, wenn Fans endlich in den Genuss der neuen Musik kommen werden.

Anthrax machen Fortschritte

In einem Video auf Instagram äußerte sich Belladonna zu den aktuellen Arbeiten am bevorstehenden Album und berichtet, dass er die Gesangsaufnahmen beinahe beendet habe. „Ja, ich bin heute erst in L.A. angekommen. Morgen fange ich an zu singen, fange wieder an, an der Platte herumzuwerkeln und werde hoffentlich fertig", heißt es darin. „Und ich freue mich darauf. Und ich hoffe, ihr bereitet euch darauf vor. Danke. Peace, Baby."

In der Beschreibung zu der Videobotschaft schrieb Belladonna zusätzlich die folgenden Worte: „Hallo zusammen! Bin gerade in L.A. und nehme Tracks für das neue Album auf. Die Videoqualität ist nicht die beste, aber ich wollte nur kurz vorbeischauen und ‚Hallo‘ sagen, bevor ich ins Studio gehe. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle hört, woran wir arbeiten! #Anthrax #HeavyMetal #Metal #ThrashMetal #MetalHead #RocknRoll #NewMusic #StudioVibes #LARecording #AlbumInTheWorks“.

