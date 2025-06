Im Zuge der Vorstellung seines neuen Spector Signature-Basses wurde Anthrax-Bassist Frank Bello auf seine Karriere mit Anthrax als Teil der Big Four des Thrash Metal angesprochen. Auf die Frage, ob er manchmal innehält und plötzlich realisiert, was für eine erfolgreiche Karriere er mit Anthrax bereits hinter sich hat, antwortete Bello: „Nein, so ist das nicht. Ich will mich ständig weiterentwickeln, deshalb kann ich nicht immer zurückblicken, das bremst mich aus. Aber natürlich war das eine tolle Zeit! Es war toll, Teil der Big Four zu sein und den Thrash Metal zu feiern.

Wir sind damals so lange zusammen getourt. Im New Yorker Yankee Stadium zu spielen, war eines der Highlights meiner Karriere“, schwelgt Frank Bello in Erinnerungen. „Vier Thrash-Bands im Yankee Stadion! Als Yankee-Fan, der aus der Bronx kommt und zehn Minuten vom Stadion entfernt aufgewachsen ist, die Musik zu feiern, der ich – seien wir ehrlich– mein Leben verschrieben habe [war großartig].“

Frank Bellos Hommage an seine Großmutter

Frank Bello verbindet jedoch auch ganz persönliche Erinnerungen mit diesem Auftritt: „Es war die letzte Show von Anthrax, bei der meine Großmutter dabei war. Wir haben für meine Familie eine VIP-Kabine oben im Yankee Stadion organisiert, diese Abteile mit der Glaswand. Ich erinnere mich noch daran, wie sie nach der Show im Rollstuhl zu mir kam. Ich sehe noch genau ihr Gesicht vor mir, wie sie sagte: ,Das war wirklich klasse, Frank! Es hat mir sehr gefallen!‘ Sie war diejenige, sie und meine Mutter, die mich und Charlie, den Drummer von Anthrax, motivierten, beruflich Musik zu machen. Sie sagte immer: ‚Mach dein Ding, denk nicht darüber nach. Mach das, was dich glücklich macht.‘“

Mit dem Signature Bass möchte er sich bei seiner Mutter und seiner Großmutter bedanken: „Deshalb verdienen sie diesen Tribut durch den Bass. Diese Farbe [das Metallic-Lila] – das sind sie, das war ihre Lieblingsfarbe. Deshalb heißt die Lackfarbe auch Tina Rose, so wie meine Mom (Rose) und meine Großmutter (Tina). Egal, wohin auf dieser Welt ich mit diesem Bass reise, ich habe sie immer bei mir.“

Zumindest drei Viertel der Big Four werden sich anlässlich Black Sabbaths Abschiedskonzert am 05. Juli in Birmingham erneut die Bühne teilen: Neben Anthrax werden dort unter anderem Metallica und Slayer spielen. Gemeinsam mit Slayer spielen Anthrax zudem an zwei anderen Terminen in Cardiff und London.

Seht hier das ganze Video:

