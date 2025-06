Mittlerweile sind es nurmehr zehn Tage bis zum letzten Konzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath. Am 5. Juli 2025 sagen die Heavy Metal-Legenden der Live-Bühne in Birmingham Lebewohl — mit Unterstützung von namhaften Bands wie Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Gojira oder Halestorm. Nun gibt es eine frohe Botschaft der Musiker: Die Proben haben begonnen.

Guter Dinge

So vermelden Black Sabbath in den Sozialen Medien: „Die Proben sind im Gange für ‚Back To The Beginning: Ozzys letzter Vorhang’.“ Dazu postete die Musikgruppe ein Foto, auf dem Bassist Geezer Butler, Schlagzeuger Bill Ward und Sänger Ozzy Osbourne fröhlich gelaunt in die Kamera schauen beziehungsweise winken. Gitarrist Tony Iommi fehlt auf dem Bild — womöglich hat er den Auslöser gedrückt. Fans, die beim Live-Abschied der Briten dabei sein wollen, aber keine der raren Eintrittskarten bekommen haben, können sich „Back To The Beginning“ übrigens per Stream anschauen.

Auf www.backtothebeginning.com kann man sich für 26,99 Euro (zuzüglich Steuern und einer Service-Gebühr) ein Streamingticket schießen. Los geht der Spaß am 5. Juli um 16 Uhr. Des Weiteren kann man sich noch bis 7. Juli 2025 um 16 Uhr das komplette Konzert im Nachhinein reinziehen. Sharon Osbourne kommentiert hierzu: „Wir hatten so eine überwältigende Nachfrage von den Fans auf der ganzen Welt, die keine Tickets für die Show bekommen konnten. Und sie flehten uns in den Sozialen Medien an, die Show als Livestream zu übertragen. Da dies solch ein historisches Ereignis ist, konnten wir sie einfach nicht enttäuschen.“

