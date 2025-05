Es gibt weitere Neuigkeiten zur finalen Liveshow von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham. So hat Sharon Osbourne im Gespräch mit einem Journalisten von der britischen Zeitung The Guardian ausgeplaudert, dass Aerosmith-Sänger Steven Tyler sowie Musiker von Soundgarden bei „Back To The Beginning“ mit von der Partie sein werden.

Surprise, surprise

„Das Line-up für das Konzert ist wirklich außergewöhnlich: Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Anthrax, Mastodon, Tool; Mitglieder von Judas Priest, Limp Bizkit, The Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Megadeth, Van Halen, Ghost und Faith No More„, schreibt Redakteur Alexis Petridis. „Des Weiteren scheint die Liste stetig zu wachsen. Während ich mit Sharon spreche, informiert sie mich, dass Soundgarden und Steven Tyler von Aerosmith die jüngsten Neuzugänge sind. Tom Morello (der musikalische Direktor der Show sowie Gitarrist von Rage Against The Machine und Audioslave) sagt: ‚Es gibt ein paar ziemlich großartige Überraschungen, die nirgendwo gepostet werden.‘“

Darüber hinaus gab Morello an, „Back To The Beginning“ könnte „den größten Tag in der Geschichte des Heavy Metal darstellen“. Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi verriet seinerseits, dass es bei ihm ein wenig Überzeugungsarbeit gebraucht hat, um ihn für das Konzert zu begeistern. „Ich bin der, der sagte: ‚Ich weiß nicht, ob wir es machen sollten.‘ Denn wir hatten eine Abschiedstournee. Und ich wollte nicht, dass wir dieses Ding machen, das all die anderen Bands machen — also zu sagen, es sei die letzte Tour, nur um dann wieder zurückzukommen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir es aus einem Grund tun. Keiner kriegt Geld hierfür oder so.“ Sämtliche Einnahmen gehen nämlich an gemeinnützige Organisationen.

