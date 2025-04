Am 5. Juli 2025 verabschieden sich Ozzy Osbourne und Black Sabbath bekanntlich ein für alle Mal von der Live-Bühne — mit einem finalen Konzert. Hierfür schwitzt der 76-Jährige derzeit aktiv. Wie der Brite bei SiriusXM im Gespräch mit Moderator Billy Morrison mitteilte, trimmt er sich für seinen großen Moment.

Das Erwachen der Macht

„Ich trainiere hart hierfür“, berichtet Ozzy Osbourne. „Ich habe so etwas seit sieben Jahren nicht mehr gemacht. Da ich all diese Operationen durchgemacht habe, ist es wie, als ob ich wieder von null anfange.“ Des Weiteren informierte der Fledermausenthaupter noch darüber, wie er in Form kommen will. „Es ist Ausdauertraining. Das erste, was flöten geht, wenn man bettlägerig ist, ist die Kondition. Also glaubt es oder nicht: Ich mache zwei Sets an drei Minuten langen Spaziergängen pro Tag sowie Gewichttraining. Ich muss in die Gänge kommen. Daher wecke ich meinen Körper auf. Drei Minuten für dich, zum Beispiel, sind nichts. Doch ich lag auf meinem Rück und erholte mich von zig OPs.“

Bereits Mitte Februar schraubte der „Prinz der Dunkelheit“ in seiner Radiosendung bei SiriusXM die Erwartungen herunter. Demnach wird Ozzy Osbourne weder ein komplettes Solo- noch ein ganzes Black Sabbath-Set spielen. „Ich plane nicht, ein Set mit Black Sabbath zu machen, aber ich mache kleine Stückchen mit ihnen. Ich mache, was ich kann und wobei ich mich wohlfühle.“ Der an Parkinson laborierende Musiker führte überdies zu seinen Rückenproblemen aus: „Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Wenn du morgens aufstehst, springst du einfach aus dem Bett. Ich muss mein Gleichgewicht halten, aber ich bin nicht tot. Ich mache immer noch aktiv Dinge.“

OZZY-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Neben Ozzy und Black Sabbath werden in Birmingham unter anderem noch Guns N’ Roses, Metallica, Slayer, Mastodon, Pantera, Halestorm und Anthrax ihre Verstärker aufdrehen. Als musikalischer Direktor fungiert Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello. Jason Momoa ist als Moderator mit an Bord.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.