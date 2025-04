Etwa ein Jahr nach dem Ableben von Joey Jordison eröffnete die Familie des einstigen Slipknot-Schlagzeugers im Juli 2022 einen Instagram-Account. Damit soll Jordisons Leben und Vermächtnis gewürdigt und seiner gedacht werden. Die Seite zeigt Fotos aus allen Lebensphasen sowie Archivmaterial und Erinnerungsstücke sämtlicher Bands, denen er angehörte.

Der Vollblutkünstler

Erst vergangenes Jahr wurde ein Bild gepostet, das die bis heute typische Form des Band-Logos von Slipknot zeigt. In der Bildunterschrift hieß es, es sei „das erste Tribal-‘S’, das Joey auf dem Schreibtisch zeichnete, den er von seinem Vater geerbt hat.“ Nun wurde ein weiterer Entwurf veröffentlicht. Das erste und zweite Foto zeigen ein schlichtes weißes Blatt Papier, auf dem einfach die Worte „ORIGINAL LOGO SLipknoT“ stehen. Das dritte Bild zeigt den Band-Namen auf einem anderen Papierstreifen. Das heutige Logo der Band sieht diesem noch immer außerordentlich ähnlich.

Vor einigen Jahren erzählte Jordison Kerrang! von einigen Band-Logos, die er im Lauf seiner Karriere gezeichnet hat – darunter Murderdolls und eben Slipknot. Er erklärte außerdem: „Ich würde gerne irgendwann ein Buch mit all meinen Skizzen veröffentlichen.“ Im selben Interview erzählte er auch die Geschichte mit dem Schreibtisch: „Ich habe das Logo auf dem alten Schreibtisch meines Vaters in meinem Elternhaus gezeichnet. Ich hatte ein kleines Stück Papier und habe es mit Feder und Tinte gezeichnet. Es hat den Schreibtisch befleckt! Ich habe es zur Band-Probe mitgenommen, und alle waren begeistert. Und plötzlich ließ sich fast die Hälfte der Band das Logo tätowieren – und das war, bevor wir unter Vertrag genommen wurden.“

Anfang und Ende

Joey Jordison begründete Slipknot 1995 zusammen mit M. Shawn „Clown“ Crahan (Perkussion), Anders Colsefni (Gesang), Donnie Steele (Lead-Gitarre), Josh „Gnar“ Brainard (Rhythmusgitarre) und dem ebenfalls verstorbenen Paul Gray (Bass). Im Dezember 2013 gaben Slipknot bekannt, dass Joey Jordison aus der Band ausgestiegen ist. Dieser wiederum erklärte kurz darauf, dass er aus der Band geworfen worden sei und diese nicht auf eigenen Wunsch verlassen habe. Bei den METAL HAMMER GOLDEN GOD AWARDS 2016 gab er schließlich an, an Transverse Myelitis (einer Form von Multiple Sklerose) erkrankt zu sein und deshalb seine Drumsticks bei Slipknot an den Nagel gehangen zu haben. Am 26. Juli 2021 starb Joey Jordison mit 46 Jahren im Schlaf.

