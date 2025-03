auch interessant

Zwanzig Jahre ist es her, dass Brian „Head“ Welch und Korn getrennte Wege gingen. Die Nachricht, dass der Gitarrist wieder ein fester Bestandteil der Band wird, kam für alle überraschend – inklusive Head selbst. Auch dieser Tag liegt mittlerweile zwölf Jahre in der Vergangenheit. In einem aktuellen Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender Rock 93.1 spricht der Musiker über den schicksalhaften Tag. „2012 war ich mit P.O.D. auf Tournee, weil ich mit meiner anderen Band für sie eröffnet habe. Da war ein Festival, auf dem P.O.D. gespielt haben, deswegen war auch ich vor Ort. Einen Monat zuvor hatte ich Jonathan Davis bei einer meiner Shows gesehen, diese Begegnung war sehr emotional. Auf dem Festival wollte ich es weniger intensiv angehen lassen, mich aber auf jeden Fall einmal blicken lassen.“

Mit Korn auf der Bühne: Ein Schlüsselmoment

Dieser Plan ist nicht aufgegangen. „Korn haben mich eingeladen, beim Meet-And-Greet dabei zu sein. Danach haben sie sich gewünscht, dass ich ein paar Lieder mit ihnen spiele, aber das war mir zu viel, weil ich einiges vergessen hatte. Als sie dann vorgeschlagen haben, nur ‘Blind’ gemeinsam zu spielen, habe ich zugesagt.“ Diese Entscheidung sollte einen Schlüsselmoment für Head werden. „Irgendwann wurde es Jonathan zu viel, er hat angefangen zu weinen und der Menge gesagt, dass er einen Moment brauche. Danach kam er zu mir und hat sich bei mir für das Erschaffen dieser Erinnerung bedankt, weil er dachte, es wäre unsere letzte.“

Empfehlung der Redaktion Korn werden „nicht so bald“ neue Musik veröffentlichen Nu Metal Laut Gitarrist Brian „Head“ Welch könnte es noch eine Weile dauern, ehe Korn ein Nachfolgealbum zu REQUIEM (2022) veröffentlichen. Als der Gitarrist zu Hause das Erlebte rekapitulierte, kam der gläubige Christ zu einer, wie er sagt, „göttlichen Eingebung“. „Als ich ausgetreten bin, war ich zu betrunken und hatte mein Leben nicht im Griff. Ich musste richtig lernen, wieder auf Bühnen zu stehen, auf Tourneen zu gehen und mit der Presse zu sprechen. Ich fühle mich, als hätte ich eine zweite Chance bekommen, ein Rock-Star zu sein – auf eine gesunde Art und Weise. Dafür bin ich undenlich dankbar.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.