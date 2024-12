Korn werden „nicht so bald“ neue Musik veröffentlichen

auch interessant

Vor Kurzem waren Korn noch mit Gojira und Spiritbox auf Nordamerikatournee und feierten währenddessen auch den 30. Geburtstag ihres Band-betitelten Debütalbums. Nun war Gitarrist Brian „Head“ Welch zu Gast im Everblack Podcast, wo er über die Vergangenheit plauderte, aber auch Fragen über künftige Projekte beantwortete.

Empfehlung der Redaktion Head: Korn benutzen siebensaitige Gitarren wegen Steve Vai Nu Metal Brian „Head“ Welch von Korn hat über seine Einflüsse gesprochen – und dabei ergründet, warum die Nu-Metaller Gitarren mit sieben Saiten spielen. Auf die Frage, ob Korn an neuen Songs arbeiten, antwortet Welch: „Ja, wir haben viel geschrieben, aber arbeiten noch daran.“ Er und seine Kollegen seien zufrieden mit dem, was sie haben, „aber es wird einfach eine Weile dauern. Und ich weiß nicht, wie lange – vielleicht nächsten Sommer, vielleicht nächstes Jahr im Winter… Ich weiß es nicht, aber es wird nicht so bald sein.“

Rückblick

Auch über das Jubiläum von KORN wurde gesprochen – ein Album, das die Musikwelt nachhaltig geprägt und eine neue Ära eingeläutet hat. „Wir waren einfach in Musik verliebt. Und wir waren in alle möglichen Genres verliebt“, erklärt Welch die Denk- und Herangehensweise der Band damals. Die Liebe zu den unterschiedlichen musikalischen Einflüssen habe schließlich dazu geführt, dass Korn „so viel wie möglich davon in unsere Band aufnehmen wollten.“ Das taten damals auch Bands, wie Slipknot, Linkin Park und viele mehr. Nu Metal war geboren.

Empfehlung der Redaktion Korn: 30 Jahre KORN Nu Metal 30 Jahre ist es her, dass Korn mit ihrem Debütalbum KORN den Metal auf den Kopf stellten und die Regeln neu schrieben. Wir blicken zurück! Dazu meint der Gitarrist: „Nu Metal wird manchmal mit Rap-Rock oder was auch immer in Verbindung gebracht. Aber wen ich liebe, ist Jonathan Davis. Weil er diese verrückte, einzigartige, seltsame, erstaunliche Stimme und diesen Charakter in das einbringt, was wir tun, und er es zu Korn macht.“ Neben den Instrumenten, die den unverkennbaren Sound schaffen, sei es vor allem Davis, der es schafft, „Korn einzigartig zu machen.“ Dafür sei Welch dankbar, wie er betont: „Er ist der Anführer. Und wir fühlen uns geehrt, dazu in der Lage zu sein, unter dem, was er im Laufe der Jahre geschaffen hat, ein musikalisches Fundament zu schaffen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.