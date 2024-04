Head: Korn benutzen siebensaitige Gitarren wegen Steve Vai

auch interessant

Falls ihr euch schon immer gefragt habt, warum Korn siebensaitige Gitarren verwenden, ist heute euer Glückstag. Brian „Head“ Welch hat seine Motivation dahinter geteilt.

Head über seine frühen Einflüsse

Empfehlung der Redaktion Korn-Drummer Ray Luzier über den kreativen Prozess der Band Nu Metal Ray Luzier findet, dass sich Korn nicht davor scheuen, zu experimentieren. Am liebsten spielt er aber trotzdem die Klassiker. In einem Gespräch mit dem Radiosender WSOU 89.5 FM ging der Musiker auf seine Einflüsse ein. So nannte er Dio und Judas Priest als düsterste Musik aus seiner Jugend, während er sich erinnerte, dass die härteste Musik dieser Zeit der Punk gewesen sei. Letztere Songs seien für Head allerdings allerdings zu leicht gewesen, auf der Gitarre zu lernen. Stattdessen widmete er sich beim Lernen „den Großen“: Eddie Van Halen, George Lynch und Warren DeMartini. Der zweite, spätere Korn-Gitarrist James „Munky“ Shaffer, den Welch bereits damals kannte, fühlte sich hingegen mehr zu Steve Vai und Joe Satriani hingezogen.



Head und Munky beeinflussten sich gegenseitig

Durch eben diese Einflüsse kam es, dass Korn heute Siebensaiter verwenden: „Munky hat wegen Steve Vai mit siebensaitigen Gitarren angefangen“, so Head. Zuvor war er es gewesen, der Munky dazu überredete, zur E-Gitarre zu wechseln. Zehn Jahre später wechselte Head dann wegen Munky zum Instrument mit mehr Saiten: „Ich habe ihn beeinflusst, und dann hat er mich beeinflusst.“

Steve Vai lobt Korn

Empfehlung der Redaktion Das Metal-Jahr 1994: Die Lawine rollt (Teil 2) Heavy Metal Wir feiern das 30. Jubiläum des Musikjahrs 1994, das die Geschichte der Szene an vielen Stellen umschreibt und blicken auf zahlreiche Veröffentlichungen zurück. Steve Vai war in Interviews zum Thema siebensaitige Gitarren bereits auch einmal auf Korn eingegangen. Obwohl sie sich offenbar an ihn angepasst hatten, verwies Vai auf die Nu Metal-Band – sie hatten die Siebensaiter in den Mainstream getragen. „Als siebensaitige Gitarren auf den Markt kamen, habe ich damit nur für mich angefangen. Ich dachte, das wäre cool“, erzählte Vai gegenüber Ultimate Guitar. „Dass mir einige junge Musiker, die noch nicht bekannt waren, dabei zuhörten, war mir nicht bewusst. Einige interessierten sich dafür, was ich damit tat, andere interessierten sich hingegen für die Gitarre und nicht für mich.“



An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotzdem sanken Verkaufszahlen für diese Art von Gitarren in den Neunzigern. Dann allerdings hörte Steve Vai einen Song im Radio und erkannte die hohe Saitenzahl sofort: „Diese Band war Korn. Das war eine Art Wiedergeburt der Siebensaiter. Es war also ein kooperativer Erfolg: Ich war Teil davon, aber es brauchte viele Leute, um das Level zu erreichen, das wir jetzt haben.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.