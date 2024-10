Korn: 30 Jahre KORN

auch interessant

In den frühen Neunzigern, als viele Bands versuchten, sich durch alternative Einflüsse neu zu erfinden, gingen Korn einen anderen, radikalen Weg. Mit ihrem Debütalbum KORN schufen sie eine revolutionäre Klangwelt, die aggressive Gitarren-Sounds, düstere und provokante Texte sowie eine einzigartige Fusion aus Hip-Hop-Grooves und Metal-Riffs vereint.

Der emotionalste und intensivste Korn-Song

Empfehlung der Redaktion Korn laut Studie am billigsten pro Konzertminute Nu Metal Laut einer aktuellen Studie von JeffBet können die Nu-Metaller Korn das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Live-Konzerten vorweisen. Bereits ‘Blind’, der Opener der Platte, ließ die Welt aufhorchen. Der markante Schrei von Sänger Jonathan Davis „Are you reaaaddyyy!!“ wurde zu einem Schlachtruf für eine ganze Generation Metal-Fans. Der Song beginnt mit einem bedrohlichen Gitarren-Riff, das sich langsam aufbaut, bevor die Band mit voller Wucht loslegt. Dieser Titel gilt heute als einer der ikonischsten Opener in der Geschichte des Metal, vergleichbar mit dem düsteren Tritonus von Black Sabbath, der einst das Doom-Genre definierte. Es war der Beginn einer neuen Ära, die später als Nu Metal bekannt wurde.

Produzent Ross Robinson war nicht nur für den Sound des Albums verantwortlich, sondern agierte auch als emotionaler Katalysator für die Band. „Er wusste genau, wie er all meine Knöpfe drückt und mir unter die Haut geht“, meint Davis in einem Interview. Robinson führte tiefe Gespräche mit dem Sänger und zwang ihn, dunkle Teile seiner Vergangenheit hervorzuholen, die er sonst lieber verdrängt hätte. Dieser Prozess kulminierte im Song ‘Daddy’, der von einem traumatischen Missbrauch in Davis‘ Kindheit handelt.

KORN auf amazon.de bestellen

Am Ende des Tracks brach Davis im Studio zusammen, schrie, weinte und verfluchte seine Erinnerungen. Robinson ließ die Bänder aber weiterlaufen. „Im Studio bin ich richtig ausgeflippt und habe gebrüllt. Ich hatte keine Ahnung, dass Ross alles auf Band hatte, bis ich ein paar Tage später zurückkam und er sagte: ‚Hör dir das an…‘“, erinnert sich der Frontmann. „In meinem Leben hat es viel Schmerz verursacht. Es lohnt sich aber, wenn es anderen Menschen etwas Kraft gibt und ihnen hilft, mit der gleichen Scheiße klarzukommen.“ Bis heute ist ‘Daddy’ eines der emotional aufwühlendsten Lieder im Metal. Robinson entschied sich bewusst, diesen Moment nicht zu schneiden, sondern ihn in seiner ganzen Intensität zu belassen.

Nächtliche Eskapaden

Empfehlung der Redaktion Korn-Drummer Ray Luzier über den kreativen Prozess der Band Nu Metal Ray Luzier findet, dass sich Korn nicht davor scheuen, zu experimentieren. Am liebsten spielt er aber trotzdem die Klassiker. KORN entstand inmitten einer intensiven kreativen Phase. Die Formation – abgesehen vom ehemaligen Drummer David Silveria – lebte während der Entstehung zusammen in einem Haus in Huntington Beach, Kalifornien. Davis bezog beispielsweise ein kleines Zimmer unter der Treppe, da er weniger verdiente als die anderen. Nachdem er seinen Job als Bestatter aufgegeben hatte, kämpfte er mit finanziellen Problemen und einer intensiven Meth-Sucht.

Viele der Songs schrieben die Herren demnach in einem kleinen, von Chaos und Exzess geprägten Umfeld, experimentierten mit verschiedenen Musikstilen und kombinierten sie zu etwas völlig Neuem. Die Nächte verbrachten sie in ihrem Studio, wo sie ihre Sessions oft in wilde Partys verwandelten. Dabei floss reichlich Alkohol, während einige der Band-Mitglieder ihre Energie mit stärkeren Substanzen aufrechterhielten.

Obwohl KORN zunächst keinen kommerziellen Durchbruch erzielte, entwickelte sich die Gruppe durch unermüdliche Touren zu einer der einflussreichsten Gruppe ihrer Zeit. Ihr Sound war frisch, hart und authentisch; das sprach vor allem jugendliche Fans an, die in den Texten und der Wut der Band ihre eigenen Emotionen wiederfanden.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.