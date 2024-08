Geezer Butler äußerte sich zur letzten Black Sabbath-Tournee, welche im Februar 2017 endete, und Ozzy Osbournes Plänen einer finalen Solo-Show.

In einem Interview mit Jonathan Clarke, Moderator der Out Of The Box Radioshow, sprach Black Sabbath Bassist Geezer Butler über die Entstehung der finalen Tour der Band sowie Pläne einer letzten Ozzy Osbourne-Show und inwiefern Black Sabbath Anteil daran haben könnten. Über die letzte Tournee der Black Sabbath-Historie sagte der 74-Jährige Folgendes: „Es war einfach toll! Obwohl wir wussten, dass es besonders für Tony Iommi (Gitarrist Black Sabbath) eine große physische Herausforderung aufgrund seiner Krebserkrankung wird. Doch er sagte, dass noch eine letzte Tour in ihm steckt. Also haben wir uns zusammengesetzt, um gemeinsam die Planungen anzugehen. Natürlich hätten wir…