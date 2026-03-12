Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jack Osbourne ist erneut Vater geworden – von Ozzy

Jack Osbourne und Aree Gearhart bei den American Music Awards im November 2919
Jack Osbourne und Aree Gearhart bei den American Music Awards im November 2019
Foto: FilmMagic for dcp, Jeff Kravitz/AMA2019. All rights reserved.
von
Freudige Nachrichten im Hause Osbourne: Ozzys und Sharons jüngster Spross Jack ist zum fünften Mal Vater geworden.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Jack Osbourne und seine Frau Aree Gearhart haben via Instagram die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes bekanntgegeben. Geboren am 5. März, erhielt die Kleine den Namen Ozzy Matilda Osbourne – nach ihrem verstorbenen Großvater, dem legendären Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne.

Der Kreislauf des Lebens

Erst im Dezember 2025 verkündete Jack die Schwangerschaft seiner Frau öffentlich in einem Interview mit The Sun. „Es ist fantastisch“, meinte er damals. „Wir freuen uns riesig. Es war gewissermaßen geplant, muss ich sagen. Es kam vielleicht etwas früher als erwartet. Aber es ist definitiv etwas, das wir uns gewünscht haben. Und irgendwie ist es passiert, wie durch ein Wunder. Komische Dinge passieren eben.“ 

Crows And Bats - T-Shirt
Crows And Bats - T-Shirt
von Ozzy Osbourne
Für € 14,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Ozzy Matilda ist das zweite gemeinsame Kind von Jack und Aree. Ihre erste Tochter, Maple Artemis Osbourne, wurde im Juli 2022 geboren. Jack ist außerdem Vater von drei Töchtern aus seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly: Pearl Clementine Osbourne (13 Jahre), Andy Rose Osbourne (10 Jahre) und Minnie Theodora Osbourne (7 Jahre).

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Jack erklärte auch, dass Ozzy kurz vor seinem Tod, am 22. Juli 2025, von der Schwangerschaft seiner Schwiegertochter erfahren habe. „Ich denke, es war teils eine heilsame Ablenkung“, fügte er diesbezüglich hinzu, und bezeichnet das Ganze als „eine Art Kreislauf, auf eine seltsame Art und Weise. Es hat die Trauer deutlich entlastet und etwas Hoffnung gestiftet.“

Anfang dieses Jahres war Jack Osbourne zu Gast im Leave No Doubt Fatherhood-Podcast. Dort sprach er über Ozzy als Vater und welche Werte dieser seinen Kindern mit auf den Weg gegeben hat. Dabei erklärte er auch, dass es nicht immer einfach gewesen sei. Letztendlich gehe es bei der Elternschaft darum, aus den Fehlern der eigenen Eltern zu lernen. Man sucht sich aus, was man möchte und was nicht. Und das ist okay, weil unsere Eltern genau dasselbe gemacht haben.“ Jack selbst betrachte dies als Geschenk, das er wiederum an seine Kinder weitergeben möchte eine Art Spielanleitung für das Leben und die Elternschaft.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

elternschaft Geburt Jack Osbourne Ozzy Ozzy Osbourne Tochter Vater
Jason Momoa hatte Angst vor "Back To The Beginning"-Konzert
Jason Momoa bei australischen Premiere seines Films ‘Aquaman’
Schauspieler Jason Momoa hatte ziemlich Lampenfieber vor dem letzen Black Sabbath-Konzert, weil er die Show moderieren sollte.
Dass Jason Momoa (‘Aquaman’, ‘Game Of Thrones’) ein Metalhead ist, dürfte allgemein bekannt sein. Der Schauspieler moderierte schließlich auch "Back To The Beginning", das letzte Black Sabbath-Konzert im Juli 2025. Wie das für ihn war und warum er eigentlich Angst davor hatte, erzählt Momoa dem Talkshow-Host Jimmy Fallon in dessen The Tonight Show. Wie ein Gott Über Ozzy Osbourne meint er: "Er ist wie ein Gott für mich." Dann erzählt er: "Das Konzert wurde angekündigt und ich rief jeden an, den ich kannte. Ich telefonierte mit Metallica, Anthrax, nur um Tickets zu bekommen, damit ich dabei sein konnte. Es gab nur eine…
Weiterlesen
Zur Startseite