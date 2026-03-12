Jack Osbourne und seine Frau Aree Gearhart haben via Instagram die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes bekanntgegeben. Geboren am 5. März, erhielt die Kleine den Namen Ozzy Matilda Osbourne – nach ihrem verstorbenen Großvater, dem legendären Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne.

Der Kreislauf des Lebens

Erst im Dezember 2025 verkündete Jack die Schwangerschaft seiner Frau öffentlich in einem Interview mit The Sun. „Es ist fantastisch“, meinte er damals. „Wir freuen uns riesig. Es war gewissermaßen geplant, muss ich sagen. Es kam vielleicht etwas früher als erwartet. Aber es ist definitiv etwas, das wir uns gewünscht haben. Und irgendwie ist es passiert, wie durch ein Wunder. Komische Dinge passieren eben.“

Ozzy Matilda ist das zweite gemeinsame Kind von Jack und Aree. Ihre erste Tochter, Maple Artemis Osbourne, wurde im Juli 2022 geboren. Jack ist außerdem Vater von drei Töchtern aus seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly: Pearl Clementine Osbourne (13 Jahre), Andy Rose Osbourne (10 Jahre) und Minnie Theodora Osbourne (7 Jahre).

Jack erklärte auch, dass Ozzy kurz vor seinem Tod, am 22. Juli 2025, von der Schwangerschaft seiner Schwiegertochter erfahren habe. „Ich denke, es war teils eine heilsame Ablenkung“, fügte er diesbezüglich hinzu, und bezeichnet das Ganze als „eine Art Kreislauf, auf eine seltsame Art und Weise. Es hat die Trauer deutlich entlastet und etwas Hoffnung gestiftet.“

Anfang dieses Jahres war Jack Osbourne zu Gast im Leave No Doubt Fatherhood-Podcast. Dort sprach er über Ozzy als Vater und welche Werte dieser seinen Kindern mit auf den Weg gegeben hat. Dabei erklärte er auch, dass es nicht immer einfach gewesen sei. Letztendlich gehe es „bei der Elternschaft darum, aus den Fehlern der eigenen Eltern zu lernen. Man sucht sich aus, was man möchte und was nicht. Und das ist okay, weil unsere Eltern genau dasselbe gemacht haben.“ Jack selbst betrachte dies als Geschenk, das er wiederum an seine Kinder weitergeben möchte – eine Art Spielanleitung für das Leben und die Elternschaft.

