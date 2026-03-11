Toggle menu

Grave: Änderungen im Line-up für die kommenden Auftritte

Grave live, 23.09.2014, Nürnberg: Rockfabrik
Ola Lindgren, Grave, 23.09.2014, Nürnberg: Rockfabrik
Foto: F. Stangl, www.metal-fotos.de. All rights reserved.
von
Bei Grave steht erneut ein Besetzungswechsel an. Demnach werden die kommenden Auftritte nicht in Originalformation bestritten.
Von 1988 bis 1992 bestanden Grave aus Ola Lindgren (Gesang, Gitarre), Jörgen Sandström (Bass, Gesang, Gitarre), Jonas Torndal (Bass, später Gitarre) und Jens „Jensa“ Paulsson (Schlagzeug). Danach drehte sich das Besetzungsrad munter – einzig Ola Lindgren blieb Grave stets treu. Nachdem Anfang 2024 mit Tobias Cristiansson (seit 2010 am Bass) und Mika Lagrén (seit 2011 Gitarrist) die Hälfte der Band ihren Dienst quittierte, sah es düster aus.

Damals gaben die beiden übrigen Mitglieder Lindgren und Schlagzeuger Tomas Lagrén in einem Statement an, dass die Zukunft der Death Metal-Formation ungewiss sei. Sämtliche Live-Aktivitäten wurden auf Eis gelegt. Vorrangig ging es zunächst darum, „die Gruppe neu zu strukturieren“. Im August desselben Jahres meldete sich Ola Lindgren mit einer großen Neuigkeit aus der Funkstille zurück: 2025 kehren Grave in der Ursprungsbesetzung für einige Auftritte zurück.

(Nicht) alle unter einem Hut

Die Resonanz darauf muss derart groß gewesen sein, dass weitere Festivals für 2026 angefragt haben. Nun die Ernüchterung: Jörgen Sandström wird nicht dabei sein. In den Sozialen Medien schreibt die Band: „Leider ist es heutzutage fast unmöglich, dass alle Band-Mitglieder bei allen angebotenen Konzerten dabei sind. Daher werden die folgenden Auftritte ohne Jörgen stattfinden: Dark Easter, Mystic Festival, San Luis MX, Maryland Deathfest, Nummirock und Motocultor.“

Den Gesang übernimmt erneut vollständig Ola Lindgren, und Tobias Cristiansson kehrt dafür an den Bass zurück. Jonas Torndal bleibt wohl aber an der Gitarre, ebenso wie „Jensa“ Paulsson am Schlagzeug. Bis auf diese Festivalshows ist die Zukunft von Grave jedoch weiterhin ungewiss.

Tomas Lagrén ist bislang nicht offiziell als Drummer ausgeschieden. Bereits letztes Jahr schrieb Lindgren dazu: „Tomas ist definitiv nicht aus der Band geflogen, und es liegt in seiner Entscheidung, ob er bei zukünftigen Projekten von Grave dabei sein möchte, wenn es soweit ist.“ Abgesehen davon gibt es derzeit keine feste Besetzung, mit der ein neues Album aufgenommen werden könnte. Auch hierzu bezog Lindgren Stellung: „Aktuell gibt es keine Pläne für Tourneen oder Aufnahmen neuen Materials mit dieser Besetzung, aber wer weiß, wohin uns das noch führen wird…“


