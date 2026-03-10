Toggle menu

Metal Hammer

Jello Biafra (Ex-Dead Kennedys) erleidet Schlaganfall

Jello Biafra bei einem Auftritt beim Rebellion Festival am 7. August 2016 im englischen Blackpool
Jello Biafra bei einem Auftritt beim Rebellion Festival am 7. August 2016 im englischen Blackpool
Foto: Redferns, Lorne Thomson. All rights reserved.
von
Der einstige Dead Kennedys-Frontmann Jello Biafra hatte kürzlich einen Schlaganfall. Jetzt stehen erst einmal viele Reha-Einheiten an.
Die Punk-Ikone Jello Biafra hat einen Schlaganfall erlitten. Darüber informierte seine Plattenfirma Alternative Tentacles. Derzeit befindet sich der 67-Jährige im Krankenhaus, ist allerdings in stabilem Zustand. Die Ursache für den Hirnschlag war offenbar zu hoher Blutdruck. In Konsequenz hat der frühere Frontmann der Dead Kennedys sämtliche anstehenden Live-Termine abgesagt.

Erst mal wieder auf die Beine kommen

In seinen eigenen Worten erklärt Jello Biafra den Vorfall wie folgt: „Ich bin aus meinem Bett gehüpft, weil ich pinkeln musste. Dabei ist mein linkes Bein unter mir einfach zusammengeklappt, und ich bin auf den Boden gefallen. Ich konnte nicht einmal den Fall mit meinem linken Arm abbremsen, weil der auch nicht funktionierte. Dann versuchte ich wieder aufzustehen, doch ich konnte es nicht. Ich realisierte, dass ich hingefallen war und nicht mehr aufstehen konnte.

Das war der Punkt, an den ich mir dachte: ‚Oh, Mist, ich habe eine Schlaganfall!’ Ich habe immer noch viel großartiges Zeug in mir drin, aber im Augenblick habe ich eine Menge Reha zu machen.“ Die Mitarbeiter seines Alternative Tentacles-Labels fügen an: „Wir sind alle einfach sehr dankbar dafür, dass es ihm gutgeht, und er die Behandlung bekommt, die er braucht. Wir werden euch alle mit Neuigkeiten versorgen, wenn es welche gibt.“

Die Dead Kennedys waren in ihrer ersten Phase von 1978 bis 1986 eine der prägenden Gruppen der US-amerikanischen Punk-Szene. Nach der zwischenzeitlichen Auflösung der Band (2001 erweckten Gitarrist East Bay Ray, Bassist Klaus Flouride und Drummer D.H. Peligro die Gruppe ohne Biafra wieder zum Leben) betätigte sich Jello als Aktivist und ging auf Spoken Word-Tourneen. Darüber hinaus machte er viele Kollaborationen mit unterschiedlichen Bands und Künstlern — darunter Napalm Death, Sepultura, Melvins, No Means No, DOA, Reverend Horton Heat, Ice-T, Revolting Cocks und Al Jourgensen von Ministry, mit dem er Lard gründete.

Des Weiteren veröffentlichte Jello Biafra mehr als 500 Longplayer über Alternative Tentacles label, legte als DJ auf und trat bei der Bürgermeisterwahl in San Francisco an. Überdies gründete er mit Krist Novoselic (Nirvana), Kim Thayil (Soundgarden) und Gina Mainwal (Sweet 75) die No WTO Combo und trug einen Abschnitt für das von Yoko Ono zusammengestellte Buch ‘Memories Of John Lennon’ bei. Ansonsten regte er sich in seiner YouTube-Reihe ‘What Would Jello Do?’ auf, spielte in verschiedenen Filmen mit und trat zwei Mal für die Grünen als Präsidentschaftskandidat in den USA an.


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Blutdruck Dead Kennedys Hirnschlag Jello Biafra Krankenhaus schlaganfall
