Mötley Crüe sahen sich dieses Frühjahr gezwungen, ihre Live-Residenz in Las Vegas auf Herbst zu verschieben — Vince Neil musste sich zunächst um nicht näher bezifferte gesundheitliche Probleme kümmern. Nun hat sich der Sänger zu Wort gemeldet und die konkrete Unpässlichkeit verraten. So hatte der 64-Jährige letztes Weihnachten einen Schlaganfall. Wie im Las Vegas Review-Journal nachzulesen ist, wachte der Musiker am Morgen des 26. Dezember auf und stellte fest, dass etwas nicht stimmt.

Langer Weg

„Ich hatte einen Schlaganfall“, offenbart Vince Neil. „Meine linke Seite war ausgegangen. Ich musste wieder lernen zu laufen — und das war hart. Die Ärzte sagten, sie glauben nicht, dass ich in der Lage sein würde, wieder auf die Bühne zu gehen. Doch ich sagte: ‚Nein, nein, ich werde es tun. Schaut mir dabei zu!‘ Anfangs mussten mich Leute in die Toilette trage, weil ich selbst nicht laufen konnte — dann endlich ging es mit einem Rollstuhl. Weiter wechselte ich auf eine Gehhilfe über, und dann hatte ich einen Gehstock. Jetzt brauche ich gar nichts. Aber dahin zurückzukommen, wo man sich wieder gut fühlt, ist wie ein Vollzeit-Job.

Das Gehirn braucht eine Weile, bis es die Beine bewegen kann — beziehungsweise brauchen die Beine eine Weile, bis sie machen, was das Gehirn will. Man versucht zu laufen, aber es passiert nicht richtig.“ Darüber hinaus informiert Vince Neil, dass er mit einem Football-Trainer in Nashville arbeitete, wo er wohnt, und viel gejoggt hat. „Es war hart, aber ich bin zurück. Ich bin bei 90 bis 95 Prozent. Und es wird großartig sein.“ Der Glam-Metaller hat im August 2025 bereits wieder vier Konzert absolviert — die ersten seit der Mötley Crüe-Show beim Aftershock Festival im Oktober 2024 in Sacramento. Mötley Crüe geben sich seit 12. September bis zum 3. Oktober in Las Vegas die Live-Ehre.

