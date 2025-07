Die Achtziger waren eine wilde Zeit für aufstrebende Bands wie Guns N’ Roses, Ratt, Poison und Mötley Crüe. Sex, Drugs & Rock’n’Roll waren an der Tagesordnung – für manche mehr, für andere etwas weniger. Nikki Sixx fiel wohl in die erste Kategorie. Der Mötley Crüe-Bassist muss derart auf den Putz gehauen haben, dass er sich nach eigenen Angaben an nicht viel erinnern könne. Dabei wäre ihm dieser Lebensstil beinahe zu Verhängnis geworden.

Einer zu viel

Am Abend des 23. Dezember 1987 zog Nikki Sixx gemeinsam mit Slash und dem damaligen Guns N’ Roses-Drummer Steven Adler um die Häuser. Zur Party-Truppe gehörte auch der einstige Ratt-Gitarrist Robbin Crosby, der 2002 an den Folgen von AIDS (vermutlich aber auch an einer Heroin-Überdosis) verstarb. An jenem Dezemberabend verpasste sich auch Nikki Sixx einen Schuss zu viel. Und so hörte das Herz des damals 29-Jährigen auf zu schlagen — und er war für zwei Minuten klinisch tot. Das Unglaubliche: Kurz nachdem er im Krankenhaus erwachte, setzte sich Sixx zu Hause den nächsten Schuss.

Ambitioniert

Es dauerte noch einige Jahre, bis der Bassist sich besann und einen Entzug machte. Am 2. Juli dieses Jahres feierte der 66-Jährige den 24. Jahrestag seiner Entwöhnung. Das veranlasste Sixx dazu, in den Sozialen Medien ein paar Worte zu verlieren: „Wie einige von euch wissen, nehme ich meine Gesundheit sehr ernst. Ich arbeite hart und habe kein Interesse daran, an der Arbeit und dem Stress zu sterben. Ich lasse mein Blut zweimal im Jahr überprüfen und konzentriere mich auf die ständige Weiterentwicklung meiner Gesundheit.“

„In Anbetracht einiger Missgeschicke in der Vergangenheit scheint dieses 66 Jahre alte Piratenschiff bereit zu sein, wieder in See zu stechen“, meint Sixx nach dem Erhalt der neuesten Befunde stolz. Immerhin habe er heute „eine wundervolle Frau, fünf tolle Kinder und eine wunderschöne Enkelin“. Keine „Ausschweifungen“ sei es wert, „das schöne Leben, das ich aufgebaut habe, zu zerstören“, erklärt Sixx und fügt hinzu: „Entweder du reißt dich zusammen oder du stirbst langsam.“ Schließlich habe er vor „die 100 zu knacken“, was seiner Meinung nach „die Kritiker verärgern“ wird.

