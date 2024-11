Ratt: Stephen Pearcy schießt gegen Mötley Crüe

Die US-Glam-Metaller Ratt gehören zu den Königen des Genres – in den 1980ern hatten sie zwei Top-10-Alben in den Staaten. Daher hat es 2022 viele verwundert, dass Ratt nicht ebenfalls Teil der großen Stadion-Tour mit Def Leppard, Mötley Crüe, Poison und Joan Jett gewesen sind. Darauf angesprochen, sagte Ratt-Sänger Stephen Pearcy im Interview mit AllMusic, dass Mötley Crüe im Vergleich gegen sie ziemlich alt ausgesehen hätten.

Wettkampf zwischen Bands

„Natürlich hätten wir dabei sein sollen“, erklärt er im Gespräch mit Greg Prato. „Aber ich bin nicht derjenige, der entscheidet. Wenn es eine Abstimmung gegeben hätte, glaube ich nicht, dass Mötley Lust gehabt hätte, nach uns zu spielen. Es gibt immer noch eine Art Wettbewerb. Wir hätten gesagt: ‚Was? Wir sollen für euch eröffnen?‘ Trotzdem hätte es Sinn ergeben. Unser Motto war immer: ‚Wir treten euch den Hintern, egal wann.‘“

Auch eine Reunion der klassischen Ratt-Besetzung bleibt weiterhin fraglich. Pearcy sprach im Interview über seine Bemühungen, die Originalmitglieder der Band für eine gemeinsame Tour anlässlich des Reissues von OUT OF THE CELLAR zu vereinen: „Ich habe diese Versuche unternommen. Aber einige meiner Jungs sind einfach zu bequem, und bei manchen geht es nicht mal um das Geld. Es fehlt ihnen der Antrieb, den ich habe. Ohne Robbin Crosby – der wichtig war, um die Band zusammenzuhalten und zu lenken – ist das schwieriger. Ich habe es versucht.“

Reunion von Ratt ist nicht ausgeschlossen

Pearcy betont, dass er trotz der Hindernisse nicht aufgibt. „Es könnte noch passieren“, so der Frontmann. „Ich habe versucht, die Original-Jungs zurückzuholen. Wir haben es einmal probiert, und es war irre. Am Ende bin ich derjenige, der sagt: ‚Okay, das ist cool. So sollte es sein – so sollte unser 40. Jubiläum sein.‘“

Aktuell bringt er das Material mit seiner Solo-Band auf die Bühne. „Ich spiele das Album mit meiner eigenen Band live. Die Originalband hat das nie gemacht. Aber es wäre großartig, das in der klassischen Besetzung ebenfalls umzusetzen.“

