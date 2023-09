Im Hinblick auf seine Stimme vertraut der KK's Priest-Frontmann Tim „Ripper“ Owens darauf, dass diese auch ohne spezielle Pflege zuverlässig funktioniert.

In einem Interview mit Paltrocast wurde der ehemalige Judas Priest- und aktuelle KK's Priest-Sänger Tim „Ripper“ Owens gefragt, ob und wie er seine Stimme in Form hält. Seine Antwort war ebenso überraschend wie simpel: Anscheinend betreibt der Musiker reichlich wenig Pflege im Hinblick auf sein Gesangsorgan. Keine Stimmpflege „Ich glaube, ich habe einfach Glück“, erklärte Tim. „Ich kümmere mich darum. Das Einzige, was ich immer tun wollte, ist, so gut wie möglich zu singen - und das in vielen unterschiedlichen Stilen. Und ich denke, ich habe einfach Glück, dass sich meine Stimme in all den Jahren ziemlich gut gehalten hat.“…