Die Londoner Band Sleep Token ist mit ihrem dritten Album TAKE ME BACK TO EDEN Im Dezember live in München, Hamburg, Berlin, Leipzig und Köln auf Tour.

Unter dem Banner Sleep Token verbirgt sich die weitreichende Vision einer Person – anonym, still, maskiert, bewaffnet mit einem atemberaubenden Stimmumfang, einem geschickten Umgang mit Keyboards und einem Live-Ansatz, der in jedem Moment zutiefst mitreißend ist. Diese Person nennt sich Vessel und hat ein konzeptuelles wie musikalisches Universum geschaffen, das sich mit keinem anderen (Rock-)-Künstler vergleichen lässt. Musikalisch werden Sleep Token in eine Vielzahl von Genres eingeteilt, darunter Alternative Metal, Post-Rock, Progressive Metal, Indie-Rock sowie Ambient. METAL HAMMER präsentiert: Sleep Token 05.12. München, Zenith 07.12. Hamburg, Edel-Optics.de Arena 08.12. Berlin, Verti Music Hall 10.12. Leipzig, Haus Auensee 11.12. Köln, Palladium…