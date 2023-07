Exodus: Gary Holt wollte schon immer eine Soloplatte aufnehmen

Während eines Frage-Antwort-Formats am vergangenen Montag bei Pitbull Audio in National City (Kalifornien) wurde Exodus-Gitarrist Gary Holt gefragt, ob er jemals darüber nachgedacht habe, ein Soloalbum zu machen. Dieser erklärte, besagte Pläne hätte er bereits seit Längerem. Ob diese in naher Zukunft Formen annehmen werden, sei jedoch unklar.

„Ich habe jahrelang darüber nachgedacht, eine Soloplatte zu machen, verschiedene Freunde darauf spielen zu lassen, mit verschiedenen Sängern und dergleichen. Vielleicht passiert das eines Tages. Aber momentan gebe ich für Exodus alles, was mir möglich ist. Das habe ich immer getan", sagte Gary. „Und wenn der Rest der Band herumsitzt und nichts tut, wie ein Haufen fauler Idioten, dann schreibe ich oder kümmere mich um anderen Kram. Aber das ist okay. Das ist meine Rolle. Deshalb habe ich eigentlich nie Zeit für diese Sache."

Ganz ausschließen kann Gary Holt seine Solovorhaben zwar nicht, macht allerdings nachdrücklich deutlich, dass dies wohl ein sehr unwahrscheinliches Unterfangen bleiben werde. „Selbst wenn ich Zeit habe … So wie jetzt, wo unsere Tour durch Europa abgesagt wurde, bin ich zu Hause und tue nichts, aber ich muss eine neue Exodus-Platte machen“, ergänzte er. „Also habe ich daran gearbeitet, abgesehen von ein bisschen Heimwerker-Bullshit und solchen Sachen.“

