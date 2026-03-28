Sound-Effekte: Der Sound macht die Musik

Das komplette Special über Sound-Effekte findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Musik ist eine der freiesten und kreativsten Methoden, Geschichten zu erzählen. Während in der Literatur Worte aneinandergehängt werden, erzählt Musik große Storys allein mit Tönen. Die Geschichte entsteht abstrakt im auditiven Cortex durch Sounds – und bleibt somit am Ende größtenteils individuell interpretierbar. Um das zu vermeiden – denn manchmal will der Künstler wirklich explizit eine Geschichte erzählen –, muss man deutlich werden. Entweder durch die der Musik beigefügten Texte, oder mithilfe ganz bestimmter Klänge. Oder, besser gesagt: Sound-Effekte. Mal subtil, mal komplett drüber, aber immer mit Wirkung. Wir haben uns die wirkungsvollsten herausgesucht.

Judas Priest legen mit dem BRITISH STEEL-Banger einen auf mehreren Ebenen zeitlosen Klassiker hin. Ein treibendes Riff dank der doppelten Axtattacke von Tipton und Downing, Halfords kraftvoller Gesang auf der Höhe seiner Stimmkraft, und zum Science-Fiction-Text passende schwere, metallene Schritte. Rasselnd und stampfend bewegen sich zum Ende des Songs die Roboter vorwärts, um sich gegen ihre menschlichen Erschaffer aufzulehnen – und Priest setzen auf ganz klassische Foley-Arbeit (Geräuschemacherei): Der Effekt wird durch das Schütteln einer Besteckschublade erzeugt. Und zwar nicht irgendeiner. Die Aufnahmen entstanden im Studioanwesen von The Beatles-Trommler Ringo Starr.

‘Under Jolly Roger’ Running Wild

Rock’n’Rolf und seine tapferen Mannen sind nicht nur die Könige der sieben Weltmeere, sondern auch die Könige der maritimen Spezialeffekte. Nach ihrem Image-Wechsel weg von lederbeleibten Satansjungs hin zu vorwärts rockenden Freibeutern feuern Running Wild regelmäßig Salven kinoreifer Sounds in ihre Platten. Kasparek setzte die Effekte bewusst ein, um Atmosphäre zu schaffen – und dem Hörer das Abenteuer nicht nur über die Texte zu vermitteln. Bei der Menge des Materials ist es gar nicht leicht, den besten Effekt zu finden. Die Glocken in ‘Conquistadores’? Dudelsack und Schlachtengetümmel in ‘The Battle Of Waterloo’? Nein, der Preis muss ans Original gehen: Das Kanonenfeuer, das ins Schlagzeug übergeht, in ‘Under Jolly Roger’.

‘One Rode To Asa Bay’ Bathory

Um andere berühmte Boot-Fans geht es im nächsten Song: die guten alten Wikinger. Mit seinem HAMMERHEART-Epos ‘One Rode To Asa Bay’ wollte Quorthon den Hörer durch filmisch wirkende Sounds direkt in die Zeit der erzwungenen Christianisierung der skandinavischen Heiden versetzen. Mehr wie bei einem Kinofilm als einem Heavy Metal-Album. Eine Maultrommel, Vogelgezwitscher, Pferdegalopp und dann der epische Kirchenchor und Glocken: Der Song schlägt gekonnt die audiovisuelle Brücke zwischen Naturmystik und dem Zeitenwandel, gebracht durch die zornige Hand des Christentums. Man sieht sich förmlich an der Asa-Küste stehen und einen letzten Blick auf das Drachenschiff werfen, bevor die Kultur versinkt wie ein mit Brandpfeilen beschossenes Boot.

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